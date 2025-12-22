México Monitorea Entrega de Agua del Río Bravo a EE. UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que la entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos se realiza conforme a los compromisos internacionales, priorizando el acceso al agua para todos los mexicanos.

**La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)** anunció que México está cumpliendo con los compromisos de entrega de agua del **Río Bravo** a **Estados Unidos**, según lo estipulado en el **Tratado de Aguas de 1944**. Este seguimiento minucioso asegura que no habrá impactos en el suministro nacional.

Compromisos Internacionales Respetados

El gobierno ha tomado medidas extraordinarias, incluyendo la entrega de **volúmenes de agua** del **Río San Juan**, para garantizar el uso agrícola y el abastecimiento de agua potable en territorio mexicano. Estos envíos se llevarán a cabo solo cuando haya disponibilidad operativa en el sistema hidráulico de México.

Uso del Río San Juan como Solución

La SRE subrayó que el uso del **Río San Juan** como fuente para cumplir con los compromisos internacionales tiene precedentes. Esta estrategia está apoyada por el **Artículo 9 del Tratado** y el **Acta 331** de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Coordinación con Usuarios de la Cuenca

Las autoridades mexicanas reafirmaron su compromiso con la **coordinación** y el **diálogo** perpetuo con los usuarios del agua en la cuenca, asegurando que el acceso a este recurso vital para el consumo humano es la prioridad máxima.

La reciente decisión de liberar **249 millones de metros cúbicos de agua** a Estados Unidos obedece a los acuerdos establecidos en el Tratado de 1944 y, según las autoridades, no comprometerá el abasto para consumo humano ni las actividades agrícolas en el país. Plan de Entrega en Desarrollo Este acuerdo, logrado el pasado 12 de diciembre tras una temporada de lluvias que acumuló el volumen necesario, se apoya en la infraestructura existente y prioriza el suministro para la población y el sector agrícola. Además, ambos países están trabajando en un plan conjunto para las entregas correspondientes al ciclo vigente, que deberá definirse antes del **31 de enero de 2026**.

