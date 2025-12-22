Nueva Ley de Control de Armas y Protestas Controvertidas en NSW, a Pesar de la División en la Coalición Tras el Ataque en Bondi Beach

Bajada: Las autoridades de Nueva Gales del Sur presentan un paquete de reformas que endurecerá las leyes sobre armas y limitará las manifestaciones durante tres meses tras incidentes de violencia. La medida ha generado un intenso debate social y político.

El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha introducido un conjunto de reformas que busca endurecer las regulaciones sobre la tenencia de armas y restringir la realización de protestas en el estado. Esta acción se produce en respuesta al reciente tiroteo en Bondi, que ha conmocionado a la comunidad local.

Detalles Claves de la Nueva Legislación Sobre Armas

Una de las principales modificaciones consiste en limitar la posesión de armas a un máximo de cuatro por individuo, con la excepción de los tiradores profesionales que podrán tener hasta diez. Además, la renovación de licencias deberá realizarse cada dos años y se prohibirán los cargadores de cinturón.

Impacto en los Derechos de Protesta

La legislación también establece restricciones significativas sobre las manifestaciones, otorgando al comisionado de policía la facultad de prohibir protestas en un plazo de hasta tres meses después de un ataque terrorista. Esto incluye la posibilidad de eliminar el uso de cubiertas faciales durante estas actividades.

Reacciones de Grupos Civiles y Políticos

Grupos de derechos civiles, así como miembros del partido verde, han criticado duramente estas modificaciones, calificándolas de autoritarias. El líder de los Nacionales, Gurmesh Singh, argumentó que estas reformas no solo son arbitrarias, sino que también afectan negativamente a los negocios rurales al limitar el uso de armas para labores fundamentales.

Un Enfoque Económico y Social

El gobierno ha destinado $150 millones para un programa de recompra de armas, que se elevaría a $300 millones con apoyo federal. Sin embargo, los detractores de la reforma sostienen que tales cambios no abordan las causas subyacentes del problema, como el antisemitismo, que generó el reciente ataque.

Controversias en el Parlamento

La propuesta de ley se encuentra en plena discusión en la cámara baja y se anticipa su aprobación con el apoyo del Partido Liberal. Sin embargo, ha suscitado serias reservas sobre la falta de diálogo con los interesados y la rapidez con la que se intenta imponer.

Una Respuesta a la Violencia

El premier Chris Minns ha enfatizado la necesidad de estas reformas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de la comunidad judía, que ha sido objeto de ataques recientes. Asimismo, acordó la realización de una investigación exhaustiva sobre los fallos en la aprobación de licencias de armas.

Ante la creciente tensión social, Minns reafirmó su compromiso de evitar que incidentes como el de Bondi se repitan y aseguró que las autoridades están comprometidas a abordar los problemas de raíz en la sociedad australiana.