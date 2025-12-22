Héctor Cámpora: El Presidente que Trajo de Vuelta a Perón y Puso Fin al Exilio Peronista

El 19 de diciembre de 1980, partía este líder argentino, dejando tras de sí una huella imborrable en la política nacional. A más de cuatro décadas de su fallecimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva.

Un Hombre de Confianza en Tiempos Convulsos

Héctor José Cámpora, originario de San Andrés de Giles, no provenía del ámbito sindical ni de la militancia universitaria. Su ascenso político se sustentó en una lealtad excepcional, siendo Delegado Personal de Juan Domingo Perón durante su exilio. Esta relación le permitió interpretar los deseos del «General», consolidando un vínculo único en la política argentina de la época.

Su cercanía a la juventud de los años 70 le valió el cariñoso apodo de «El Tío», reflejándose en su cercanía y afinidad con las nuevas generaciones de militantes.

Los 49 Días que Cambiaron el Rumbo de la Política

El 25 de mayo de 1973, Cámpora asumió la presidencia, poniendo fin a casi dos décadas de prohibición para el peronismo. Su breve mandato estuvo marcado por tensiones entre:

La Juventud Peronista y Montoneros: Quienes pedían una profundización de la «Revolución Nacional».

La Derecha Sindical y el Entorno de Puerta de Hierro: En busca de una vuelta a la institucionalidad comandada por Perón.

Uno de los momentos más significativos de su gestión fue la amnistía a los presos políticos. Sin embargo, la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 demostró que la reconciliación en el peronismo era aún un sueño lejano.

Un Destino Incierto y un Último Refugio

Tras su renuncia forzada para facilitar la candidatura de Perón, Cámpora quedó relegado, pero la llegada de la dictadura en 1976 lo convirtió nuevamente en un blanco. Su refugio en la Embajada de México en Buenos Aires se extendió por más de tres años, pero su estado de salud comenzó a deteriorarse.

La presión internacional, sumada a un cáncer avanzado, llevaron a la Junta Militar a otorgarle un salvoconducto, permitiéndole morir en libertad en Cuernavaca, lejos de las sombras que acosaron su vida.