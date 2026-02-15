Descubrimiento en Venus: Confirman cueva volcánica en el planeta

Las sorpresivas revelaciones sobre Venus están llevando la exploración planetaria a nuevos horizontes. Científicos han confirmado la existencia de una cueva volcánica en el planeta, un descubrimiento que cambia nuestro entendimiento de su geología.

La investigación, publicada el 9 de febrero en la revista Nature Communications, señala un avance importante al identificar una estructura subterránea formada por flujos de lava solidificada. Esta cueva, ubicada en la región volcánica del Monte Nyx, ha sido resaltada por investigadores de la Universidad de Trento en Italia, gracias a un meticuloso reanálisis de datos recolectados por la sonda Magallanes de la NASA entre 1990 y 1992.

Un Rayo de Luz en la Oscuridad de Venus

Utilizando avanzadas técnicas de imagen, los científicos han logrado delinear la geometría de esta cueva, que se estima posee un diámetro cercano a un kilómetro y una profundidad de al menos 375 metros. Según Lorenzo Bruzzone, líder del estudio, la identificación de esta cavidad volcánica confirma teorías previamente solo hipotéticas, ofreciendo un nuevo marco para comprender la actividad geológica de Venus.

Características Impresionantes de la Cueva

La cueva de Venus se distingue por su porta una estructura considerable; se revela que el techo de la cueva tiene un grosor de aproximadamente 150 metros. Este hallazgo no solo la convierte en una de las más grandes en todo el sistema solar, sino que también sugiere que las condiciones de gravedad y atmósfera en Venus facilitan la formación de cortes más amplios y estables.

La cueva volcánica, identificada mediante datos de la sonda Magallanes, ofrece nueva información sobre la geología de Venus.



Un Sistema Subterráneo Más Amplio

Los análisis preliminares sugieren que esta cueva podría ser parte de un sistema subterráneo que se extiende hasta 45 kilómetros, lo cual necesitará de nuevas exploraciones para ser verificado. Misiones futuras, como Envision de la Agencia Espacial Europea y Veritas de la NASA, están diseñadas para examinar el subsuelo del planeta con mayor precisión, lo que promete descubrir más secretos de este fascinante mundo.

Impacto del Descubrimiento en la Investigación Planetaria

Este hallazgo refuerza la teoría de que Venus ha tenido, y podría mantener, una actividad volcánica activa. Según Bruzzone, “este resultado abre nuevas perspectivas para el estudio del planeta”, sugiriendo que bajo su atmósfera impenetrable, podrían existir características geológicas aún no descubiertas.