Billetera MODO se une a ChatGPT: Compras automáticas y descuentos personalizados

La revolución de la inteligencia artificial está cambiando la manera en que interactuamos con la tecnología, y MODO se posiciona para ser pionero en este cambio dentro de las billeteras digitales.

MODO: Innovación en Pagos Cotidianos

Rafael Soto, CEO de MODO, expresa su visión: «Queremos acompañar al usuario en cada momento de pago de su vida diaria». La integración de soluciones como ChatGPT y Google Gemini será clave para ofrecer un servicio personalizado a los 25 millones de usuarios de MODO.

La plataforma conecta más de 35 bancos, 1 millón de comercios y adquirentes como Prisma y Fiserv, facilitando una experiencia financiera unificada.

El Rol de la IA en la Experiencia de MODO

MODO está creando tecnología que conecta agentes de pago con usuarios, lo que permitirá una optimización en los procesos de compra. Soto destaca que, en lugar de desarrollar un asistente dentro de la aplicación, buscarán integrarse con herramientas que los consumidores ya conocen y utilizan.

Compras a través de ChatGPT: La Nueva Era del E-commerce

MODO planea expandir su alcance en múltiples dispositivos, incluyendo smartphones y asistentes de voz como Alexa. Ello permitirá realizar compras automatizadas, donde el usuario podrá programar compras recurrentes fácilmente.

Casos Prácticos de Uso de IA en Compras

Con la función de compra asistida, los usuarios podrán solicitar comparativas de precios y encontrar promociones específicas de productos. MODO busca ser la interfaz que conecte comerciantes y proveedores de servicios financieros, facilitando un ecosistema más ágil y accesible.

Descuentos Personalizados mediante IA

MODO está desarrollando un motor interno llamado SearchAI, que permitirá a los usuarios descubrir promociones personalizadas en función de sus patrones de consumo. «Pronto, comprenderá preguntas complejas para ofrecer una experiencia más adaptada», asegura Soto.

La capacidad de geolocalización se verá reforzada, permitiendo a los usuarios recibir ofertas exclusivas basadas en su ubicación actual, optimizando así su experiencia de compra.

La Personalización como Meta para 2026

Soto concluye que la misión de MODO es lograr una experiencia individualizada similar a la que ofrece Netflix, pero en el ámbito de las promociones. Su objetivo es que cada usuario se sienta único en su interacción con la plataforma, garantizando que cada recomendación sea relevante y útil.