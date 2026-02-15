Maquiavelo: Su legado sigue vigente

En un giro significativo tras un periodo de estancamiento legislativo, el oficialismo ha impulsado un arranque contundente con la media sanción de tres proyectos que modifican las normativas laborales, marcando su intención de gobernar con eficacia y mostrar resultados.

Este inicio del año legislativo ha dejado atrás las frustraciones del pasado, con el oficialismo liderando iniciativas que tocan una de las áreas más sensibles: las reglas laborales. Aunque aún falta su aprobación definitiva, estos avances representan un mensaje fuerte hacia el mundo: la administración actual puede proporcionar estabilidad y cumplir con sus promesas.

Un Contexto Político Cambiante

Lo más destacado es cómo este nuevo clima de gobernabilidad ha cambiado la dinámica política. Tras una victoria electoral, el oficialismo encuentra un clima favorable, donde sus adversarios parecen desorientados y vulnerables. Como en un partido de fútbol, ante un gol recibido, un equipo tiende a flaquear y, en este caso, los challengers tienen menos capacidad para replicar.

El Impacto de la Derrota en la Oposición

Singularmente, la derrota de los libertarios en las elecciones de septiembre de 2023 parece haber actuado como un catalizador. Su nuevo enfoque, más moderado y pragmático, ha permitido reestructurar su estrategia de negociación, lejos de la confusión prevalente del año anterior y fortaleciendo su toma de decisiones.

Cambio en la Estrategia de Negociación

Santilli ha optado por un estilo de liderazgo más claro, contrastando con la incertidumbre que caracterizaba a sus predecesores. Este nuevo enfoque sugiere que el oficialismo ha pasado a poseer el control en la arena política, donde cada decisión se convierte en una oportunidad y una obligación de triunfar.

Pragmatismo e Ingenio Político

Este “pragmatismo fase 2” permite navegar conflictos potenciales sin causar rupturas. Por ejemplo, la reciente propuesta de financiamiento universitario se plantea como una solución que no contradice lo previamente establecido en el Congreso, una táctica inteligente para mantenerse en el juego, según la perspectiva del ministro de Economía.

Desafíos y Oportunidades para el Gobierno

A pesar de los anuncios positivos, el Gobierno enfrenta desafíos estructurales que no deben ser ignorados. La situación de la economía y la inflación dictan el ritmo de su apoyo. Con un dólar que permanece estable y una meta de reservas cumplida, la administración se siente optimista, siempre que eviten errores significativos en su gestión.

La Rebelión en Santa Fe y la Tensión Financiera

La reciente rebelión policial en Santa Fe revela las tensiones financieras que enfrentan muchas provincias. En medio de restricciones presupuestarias y recortes en la coparticipación, la situación se complica, planteando más preguntas sobre la estabilidad de gobernabilidad en el país.

Finalmente, este aprovechamiento de debilidades ajenas ha permitido al Gobierno avanzar hacia una reforma laboral ambiciosa, reafirmando la relevancia de la estrategia política en tiempos inciertos. La premisa de que el poder puede transformarse en virtud no pierde vigencia, no se puede subestimar la astucia política en el camino a un futuro reformador.