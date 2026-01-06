Descuentos Especiales de BNA y MODO para el 6 de Enero

El Banco Nación se une al espíritu de la noche de Reyes con atractivas promociones diseñadas para que las familias encuentren los mejores regalos. Enterate de todos los detalles y comenzá a disfrutar de estas ofertas únicas.

Promociones Especiales para Reyes Magos

Con la llegada del 6 de enero, el Banco Nación y MODO han lanzado una serie de oportunidades que no te podés perder. Estas promociones permiten a las familias que realizan compras de último momento acceder a descuentos y reintegros en tiendas de juguetes seleccionadas.

Facilidades de Pago y Reintegros

Los usuarios pueden aprovechar hasta tres cuotas sin interés en las jugueterías adheridas. Además, recibirán un 10% de reintegro en todas las compras, con un límite de $10.000 por cliente. Esta iniciativa resulta ideal tras las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Variedad y Conveniencia en las Compras

Las promociones abarcan múltiples locales en todo el país, ofreciendo una solución conveniente para quienes buscan regalos a último momento. En el sitio web oficial del banco, se pueden consultar los detalles sobre los comercios adheridos y las condiciones de pago.

Beneficios para Todos

Además, se están ofreciendo descuentos en supermercados con reintegros semanales que permiten a los usuarios ahorrar hasta $48.000 durante enero. Esta es una oportunidad ideal, especialmente para jubilados y pensionados que utilizan BNA+ y MODO.

Promociones Vigentes Todo el Mes

Las ofertas estarán disponibles durante todo enero de 2026, tanto para compras presenciales como online, dando a todos la oportunidad de disfrutar de estos fabulosos descuentos. No dejes pasar la oportunidad de hacer feliz a los más chicos con regalos mágicos esta noche de Reyes.