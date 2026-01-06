Descuentos Especiales de BNA y MODO para el 6 de Enero

¡Sorprendé a los Peques con las Nuevas Promos de Reyes del Banco Nación!
El Banco Nación se une al espíritu de la noche de Reyes con atractivas promociones diseñadas para que las familias encuentren los mejores regalos. Enterate de todos los detalles y comenzá a disfrutar de estas ofertas únicas.
Promociones Especiales para Reyes Magos
Con la llegada del 6 de enero, el Banco Nación y MODO han lanzado una serie de oportunidades que no te podés perder. Estas promociones permiten a las familias que realizan compras de último momento acceder a descuentos y reintegros en tiendas de juguetes seleccionadas.
Facilidades de Pago y Reintegros
Los usuarios pueden aprovechar hasta tres cuotas sin interés en las jugueterías adheridas. Además, recibirán un 10% de reintegro en todas las compras, con un límite de $10.000 por cliente. Esta iniciativa resulta ideal tras las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Variedad y Conveniencia en las Compras
Las promociones abarcan múltiples locales en todo el país, ofreciendo una solución conveniente para quienes buscan regalos a último momento. En el sitio web oficial del banco, se pueden consultar los detalles sobre los comercios adheridos y las condiciones de pago.
Beneficios para Todos
Además, se están ofreciendo descuentos en supermercados con reintegros semanales que permiten a los usuarios ahorrar hasta $48.000 durante enero. Esta es una oportunidad ideal, especialmente para jubilados y pensionados que utilizan BNA+ y MODO.
Promociones Vigentes Todo el Mes
Las ofertas estarán disponibles durante todo enero de 2026, tanto para compras presenciales como online, dando a todos la oportunidad de disfrutar de estos fabulosos descuentos. No dejes pasar la oportunidad de hacer feliz a los más chicos con regalos mágicos esta noche de Reyes.