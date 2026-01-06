Gustavo Petro anuncia la primera movilización de 2026 tras tensa confrontación con Donald Trump: conoce fecha y hora

El presidente colombiano Gustavo Petro ha lanzado un llamado a sus seguidores para participar en una masiva movilización que se llevará a cabo el 7 de enero de 2026, con el objetivo de defender la soberanía del país tras los recientes ataques verbales del expresidente estadounidense Donald Trump.

En su mensaje a través de redes sociales, Petro instó a sus simpatizantes a reunirse en las plazas de todas las ciudades de Colombia. Él mismo estará en la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se dirigirá a la nación, reforzando así su defensa ante las acusaciones de Trump, quien ha señalado que el mandatario colombiano está vinculado al narcotráfico.

Detalles de la Movilización Programada

La movilización, programada para las 4:00 p.m., busca mostrar el apoyo popular hacia la gestión de Petro y reafirmar la autodeterminación del país frente a lo que considera injerencias extranjeras. “El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, expresó el presidente en su perfil de X, acompañando el anuncio con un video en el que detalla los motivos de esta convocatoria.

Un Llamado a Izar la Bandera Nacional

Además, Petro invitó a los colombianos a izar la bandera en sus hogares como símbolo de apoyo a la nación. Este llamado ha generado un debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su iniciativa y quienes denuncian que se trata de una maniobra política en medio de una campaña electoral.

Las Acusaciones de Trump y su Impacto

Trump no se ha mostrado conciliador y en declaraciones recientes lo acusó de ser un “enfermo”, mientras insinuaba que su administración está ligada a la producción de cocaína. Este tipo de comentarios han escalado las tensiones entre ambos líderes, llevando a que Petro sea incluido en la Lista Clinton y se le retire su visa estadounidense.

Las repercusiones de este enfrentamiento han creado un clima de incertidumbre en la opinión pública, mientras se aproxima la movilización que marcará el inicio de un año electoral cargado de desafíos.

En desarrollo…