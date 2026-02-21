Desde la llegada de Milei, 22,000 empresas han cerrado

La senadora Patricia Bullrich sugirió que el cierre de empresas, como FATE, es parte de un ciclo económico, pero los números actuales cuentan otra historia alarmante.

Un informe reciente de Fundar ha revelado cifras preocupantes sobre la actividad empresarial en Argentina. En apenas un mes, 892 empresas han cerrado, lo que marca una caída sostenida durante 14 meses consecutivos. El total de empresas en el país ha disminuido a 490,419, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Cierre de Empresas: Un fenómeno alarmante

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, un total de 21,938 empresas han cerrado sus puertas. Los sectores más afectados incluyen transporte y almacenamiento, con una disminución del 13.3%; inmobiliarias, con un 10.5%; y construcción, con un 8%. Esta caída ha generado un daño considerable en la estructura económica del país.

Impacto en el Empleo

La destrucción de empresas ha ido acompañada de una considerable pérdida de empleo. Desde mayo de 2025, se han registrado siete meses consecutivos de disminución en la ocupación formal. En el periodo de octubre a noviembre de 2025, se perdieron aproximadamente 23,400 empleos, con un total interanual de 111,000 vacantes eliminadas.

Los Sectores Más Afectados

Según el «Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones» del IIEP, el comercio y la industria fueron los más perjudicados, con cada uno perdiendo 4,900 puestos de trabajo. Los servicios inmobiliarios también sufrieron, con 2,600 bajas registradas.

El Salario en Descenso

El poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en un 1% en enero, tras una caída del 0.3% en diciembre para el salario promedio real del sector privado. En el sector público, la disminución fue aún mayor, alcanzando un 1.8%.

Reacciones del Gobierno

El cierre de FATE generó poca resonancia en el discurso del gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en redes que las cargas patronales habían disminuido un 85% para nuevos empleos, mientras que la situación de la empresa no fue mencionada. Javier Milei, por su parte, parece minimizar la crisis, afirmando que con una economía abierta, solo sobreviviría el 15% del empleo argentino.

El Futuro del Mercado Laboral

Según el economista Emmanuel Álvarez Agis, si la industria manufacturera enfrentara una apertura total, el impacto sería devastador, con un 18% de los asalariados quedando sin trabajo. Esta situación se traduciría en aproximadamente dos millones de argentinos en riesgo de desempleo.