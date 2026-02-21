Despegue en marzo: un microsatélite argentino al espacio

El programa Artemis II de la NASA está a un paso de hacer historia con sus recientes progresos en las pruebas de combustible. Este momento crucial nos acerca a la posibilidad de que un microsatélite argentino se una a la misión lunar.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, anunció esta tarde que la fecha más probable para el lanzamiento sería el 6 de marzo. Este hito marca un avance significativo para la misión que llevará el microsatélite argentino ATENEA hacia la Luna.

Progreso en las Pruebas de Combustible

La NASA ha realizado con éxito pruebas cruciales para el cohete SLS, con una notable reducción en la filtración de combustible respecto a ensayos anteriores. Lori Glaze, jefa de desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, expresó su entusiasmo al afirmar: «Esto ya se está volviendo muy real, es hora de emocionarse”.

Expectativas para el Lanzamiento

En sus redes sociales, Genua destacó que «nuestro satélite argentino ATENEA ya está listo para este hito. Miremos al cielo con orgullo: somos parte de este viaje histórico.» Estos sentimientos se comparten por autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), quienes también confirmaron que el lanzamiento podría darse tan pronto como el 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Una Misión Internacional y Unico

Artemis II no solo representa una nueva era de exploración espacial, sino que también es la primera misión tripulada a la Luna desde 1972, con un equipo de cuatro astronautas, marcando un nuevo récord. El microsatélite ATENEA, que realizará una misión internacional de 10 días en una órbita sin precedentes, alcanzará una altitud de 75,000 kilómetros, superando notablemente cualquier satélite que haya operado en la historia argentina.

La Vida Útil de ATENEA

Aunque el microsatélite está diseñado con tecnología de vanguardia, su vida será breve. Se espera que funcione solo durante unas 20 horas tras su separación de la nave Orión. Este desafío tecnológico promete ser un importante paso hacia el futuro de la exploración espacial argentina.