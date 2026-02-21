Ministros de Defensa de E5 en Cracovia: ‘Europa ha despertado’

Los ministros de defensa de Polonia, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido se reunieron en Cracovia para dar inicio a una emocionante colaboración en el ámbito de la defensa: la iniciativa Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP). Este programa tiene como objetivo desarrollar drones económicos y plataformas autónomas, aprendiendo de la experiencia adquirida en el campo de batalla ucraniano durante la invasión por parte de Rusia.

Las palabras de apertura fueron también para el Ministro de Defensa Ucraniano, Mykhailo Fedorov, quien participó a través de una videoconferencia, junto a la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Šekerinska.

El objetivo principal del proyecto es crear alternativas más asequibles a los costosos misiles de defensa aérea, en respuesta a la creciente amenaza de drones, como lo ha demostrado el conflicto actual en Ucrania. “Estamos implementando la experiencia de Ucrania y desarrollando nuestro potencial industrial de manera dinámica. Europa ha despertado”, afirmó el Ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, en una conferencia posterior a la reunión.

La Revolución de la Guerra Drone

Kosiniak-Kamysz destacó que los sistemas no tripulados han transformado de manera radical las tácticas de combate, obligando a los ejércitos a reconsiderar su planificación operativa. En este contexto, subrayó la importancia de la constante modernización de los drones, que ya integran inteligencia artificial para mejorar su eficacia.

“Las tecnologías y las técnicas de combate están cambiando rápidamente, y necesitamos una respuesta ágil y adecuada”, enfatizó.

Por su parte, el Ministro de Defensa del Reino Unido, Luke Pollard, remarcó la necesidad de equiparar los costos de las amenazas con los costos de la defensa. “Contamos con algunos de los mejores equipos del planeta para neutralizar amenazas aéreas, pero enfrentamos el desafío de ser efectivos contra misiles y drones de bajo costo”, aseveró.

Preparativos para la Cumbre de la OTAN

Los ministros también están preparando su participación en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, con otra reunión del grupo E5 programada antes de este evento. Kosiniak-Kamysz indicó que la cumbre se centrará en la evaluación de las capacidades militares de la organización.

“Al igual que en La Haya, donde decidimos sobre el nivel de gasto, en Ankara discutiremos y presentaremos capacidades específicas”, agregó.

La Ministra de Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, subrayó la relevancia de la infraestructura polaca como soporte logístico para Ucrania, especialmente el centro logístico en Rzeszów. “Todos sabemos que tenemos que fortalecer la dimensión europea de la seguridad, sobre todo con miras a la próxima cumbre de Ankara”, concluyó.

Este encuentro fue el séptimo de los ministros de defensa del E5 desde 2024, marcando un hito en la colaboración militar entre estos países europeos.