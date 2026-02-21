Justicia anula tasa de ‘servicios esenciales’ al campo

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dictó un fallo que pone fin a la polémica tasa que debía abonar el sector agropecuario en Azul, haciendo eco de las demandas de los productores locales que se sintieron agraviados por esta medida.

En un fallo contundente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró «nula» la conocida «Tasa por Servicios Esenciales», establecida por la Municipalidad de Azul para los productores agropecuarios. Esta tasa, implementada por el intendente Nelson Sombra, imponía un cargo equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes, generando un profundo descontento en la comunidad desde su implementación a principios de 2024.

Tasa Nula: Ganancia para los Productores Agrarios

La causa, en la que se presentaron como demandantes numerosos productores agropecuarios, llevó a la Cámara a revisar una sentencia de primera instancia que solo anularía parcialmente la tasa. Los jueces resolvieron, sin embargo, que la declaración de ilegitimidad se extendiera a la totalidad de los montos a ser cobrados.

Detrás del Conflicto: Un Procedimiento Invalido

El tribunal de alzada, compuesto por los magistrados Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, determinó que la forma en que se aprobaron las ordenanzas que instituían la tasa era inepta. De este modo, se ordenó que el municipio devolviera los montos ya recaudados a los productores afectados.

Voces de los Productores: Satisfacción y Nuevas Demandas

Cristina Boubee, una de las representantes del grupo de productores, expresó su satisfacción ante el fallo y recordó las dificultades que enfrentaron para ser escuchados por el gobierno local. «El intendente nunca nos atendió ni dio respuestas a nuestras inquietudes», enfatizó Boubee, refiriéndose a las movilizaciones que realizaron sin éxito para dialogar con Sombra.

Contexto de la Controversia: La Tasa y Su Historia

La controversia se remonta a febrero de 2024, cuando un grupo de productores de la Sociedad Rural de Azul inició una demanda colectiva contra la municipalidad. La tasa, que exigía un pago mensual significativo, fue considerada inconstitucional debido a la falta de contraprestaciones directas asociadas a la actividad agrícola.

Impacto Económico y Reacciones del Sector Agropecuario

A raíz de la tasa, los productores experimentaron una resistencia fiscal, resultando en una recaudación de solo el 40% de lo esperado. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había advertido que esta presión impositiva amenazaba la viabilidad del sector agrario.

Acciones Futuras: Mayor Transparencia en la Gestión Municipal

Una vez alcanzada la nulidad de la tasa, Boubee anunció que procederán con una nueva ofensiva legal en contra del intendente para exigir una rendición de cuentas sobre el uso de los fondos municipales. «Queremos claridad sobre dónde ha ido el dinero recaudado», subrayó la productora, refiriéndose a problemas continuos en la infraestructura rural que afectan su labor.

Puntos Judiciales Destacados por el Abogado

El abogado Jorge Eduardo Moroni, representante legal de los productores, destacó que la tasa estaba mal fundamentada y no cumplía con los requisitos legales necesarios. Según su análisis, esta medida se asemejaba más a un impuesto que a una tasa legítima, lo que fortaleció la demanda presentada.

Ante este contexto, la administración municipal enfrenta un urgente desafío financiero, ya que ahora debe devolver los fondos a unos 80 productores que habían hecho pagos bajo esta tasa.