FAL: El Artículo Clave que Caputo Quiso Proteger

La Cámara de Diputados ha dado luz verde al Fondo de Asistencia Laboral, el núcleo de la reforma laboral defendida por el ministro Luis Caputo. A continuación, desglosamos los detalles y las críticas que rodean esta decisión.

El Fondo de Asistencia Laboral: ¿Qué es y por qué es polémico?

La reciente aprobación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el Congreso ha generado un intenso debate. Concebido para financiar indemnizaciones por despido, este artículo se ha convertido en el foco de atención dentro de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Con 130 votos a favor, 117 en contra y tres abstenciones, el oficialismo ha logrado sacar adelante esta norma, aunque no sin enfrentar serias críticas por parte de la oposición y economistas.

Críticas a la iniciativa

Opositores argumentan que no solo se trata de un mecanismo para garantizar indemnizaciones. Según ellos, el FAL podría reorientar recursos esenciales, desfinanciando el sistema previsional argentino. La preocupación principal es que este fondo comprometa la sustentabilidad del sistema jubilatorio, especialmente en provincias que dependen en gran medida de los aportes de Anses.

La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, ha calificado la medida de «reforma previsional encubierta», advirtiendo sobre los potenciales riesgos para el financiamiento de los haberes jubilatorios. Por su parte, Nicolás Massot, de Provincias Unidas, ha criticado el establecimiento de un fondo obligatorio que podría afectar la seguridad social de los trabajadores.

Financiación del Fondo: ¿Cómo funcionará?

El proyecto estipula que el FAL se financiará a través de una contribución obligatoria mensual tomada de las aportaciones patronales. Las grandes empresas tendrían que aportar un 1%, mientras que las pymes contribuirían con un 2,5% de sus cargas actuales, que hasta el momento eran dirigidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Defensores del FAL afirman que esta medida proporcionará mayor previsibilidad en el pago de indemnizaciones. Además, el fondo estará compuesto de cuentas individuales inembargables por trabajador, que serán gestionadas por entidades debidamente autorizadas.