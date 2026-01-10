Desentrañando la Estrategia del Banco Central para Abrir el Swap con EE.UU.

La gestión del Banco Central da un paso significativo con la cancelación del swap de monedas con el Tesoro estadounidense, un movimiento que plantea interrogantes sobre la salud económica del país en un contexto pos electoral.

Este viernes, el Banco Central de Argentina oficializó la cancelación total del tramo activo del swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos. Esta decisión, según fuentes cercanas a la institución, busca “maximizar las herramientas” financieras. Con la devolución de USD 2.534 millones, se cierra un ciclo de financiamiento de emergencia al mismo tiempo que se inicia un nuevo debate sobre el coste real de la contención cambiaria durante la compleja etapa electoral del año pasado.

Justificación Técnica y Respuesta de EE.UU.

Desde el Banco Central, argumentan que se trata de una administración de pasivos para lograr mayor eficiencia. Por su parte, Washington también subrayó la relevancia comercial del acuerdo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no solamente ratificó el reembolso total, sino que también celebró la operación: “El Fondo de Estabilización nunca ha perdido dinero”, afirmando que la inversión en el peso argentino generó «decenas de millones de dólares en beneficios para los contribuyentes de EE.UU.».

Más Allá del Desendeudamiento: Un Cambio de Estrategia

Los responsables del área económica evitan referirse a “desendeudamiento” político. En cambio, prefieren enmarcar la cancelación en una rotación de cartera. Funcionarios del Banco Central confirmaron que esta cancelación siempre estuvo contemplada dentro de los acuerdos con el Exchange Stabilization Fund (ESF).

Una vez cancelado el tramo activo, el Banco Central gestionará el remanente como parte de la administración de reservas. Se persigue una lógica práctica: utilizar el instrumento más económico o conveniente en el momento adecuado. La decisión de cancelar el swap podría derivarse de que la línea con el Tesoro dejó de ser eficiente frente a otras opciones de financiamiento.

El Precio de la Estabilidad Durante las Elecciones

Este swap fue instaurado en octubre de 2025, un periodo crítico de tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas. En ese momento, el Gobierno estadounidense habilitó un swap de hasta USD 20.000 millones, de los cuales Argentina utilizó cerca del 10% para estabilizar el mercado cambiario y evitar cambios abruptos en el tipo de cambio.

Técnicamente, el Tesoro de EE.UU. se involucró en la compra de pesos para reforzar las reservas argentinas. Sin embargo, hoy Bessent confirió que “el Fondo de Estabilización ya no posee pesos”. Aunque la tasa de interés permaneció en reserva, se infiere que el costo financiero relacionado con este préstamo fue elevado, considerando el contexto de alta inflación y restricciones cambiarias.

Consideraciones de los Analistas Económicos

El economista Gabriel Caamaño indicó que para interpretar esta decisión, es crucial conocer las condiciones del nuevo crédito, sugiriendo que el reemplazo de la deuda podría resultar en beneficios de plazos y tasas. “Este swap era predominantemente a corto plazo, lo que afectaba las reservas netas. Si el nuevo crédito permite plazos más largos y mejores tasas, definitivamente es ventajoso para el Central”, apuntó.

Desafíos del Flujo de Caja: La Sombra de 2020

La capacidad del gobierno para cumplir con esta cancelación y, paralelamente, abonar USD 4.401 millones a bonistas privados en enero se explica, en gran medida, por el perfil de vencimientos heredados.

Un análisis de la consultora Suramericana Visión, liderada por Martín Guzmán, resalta que la reestructuración de deuda de 2020 disminuyó notablemente la carga de intereses, bajando la tasa promedio del 7% al 3%, además de simplificar los plazos de pago.

En ausencia de esta reestructuración, el Tesoro afrontaría vencimientos por USD 11.000 millones este año, derivados de deudas previas de la era Macri-Caputo. Gracias al canje de deuda en 2020, la obligación se redujo a USD 7.300 millones para 2026.

Este margen de USD 3.700 millones de alivio financiero otorga al equipo económico la flexibilidad para cancelar deudas con EE.UU. sin caer en default, incluso en un contexto de mercado restringido y un riesgo país que ronda los 580 puntos básicos. Sin embargo, esa ingeniería financiera conlleva efectos colaterales, como la reciente volatilidad de la liquidez en pesos, lo que ha llevado a un aumento en las tasas de interés locales, afectando así la recuperación del crédito.