EE.UU. y la Crisis en Venezuela: Claves para Entender la Caída de Maduro

En una serie de debates recientes, expertos y líderes políticos reflexionan sobre el impacto de la intervención estadounidense en Venezuela y el futuro del país tras la caída de Nicolás Maduro.

Andrés Malamud: Peligro de Anarquía

Andrés Malamud propone que el mayor riesgo para Venezuela, de despojar a Maduro y su régimen, es la anarquía, más que la posibilidad de un nuevo autoritarismo. Según él, EE.UU. prefiere un gobierno autoritario por su eficacia y estabilidad.

Martín Caparrós: Traiciones en Juego

Martín Caparrós critica a la política venezolana, mencionando que figuras como María Corina Machado y Delcy Rodríguez han traicionado al país y a Maduro, cuyas decisiones han llevado a su arresto.

Diego Guelar: Un Precedente Complicado

Diego Guelar advierte que la caída de Maduro sienta un mal precedente, sugiriendo que no es un modelo a seguir, sino un desenlace indeseado que no tenía otra alternativa.

Luis Moreno Ocampo: La Violación de la Paz

Luis Moreno Ocampo califica la intervención de Trump como un «crimen de agresión», comparando esto con los juicios de Núremberg y sugiriendo que tal acción socava la paz.

Jorge Asís: El Resurgir del Imperialismo

Jorge Asís opina que la situación actual refleja el regreso de un viejo orden imperialista estadounidense, y no un nuevo equilibrio mundial.

Julio Bárbaro: Motivaciones Ocultas

Julio Bárbaro plantea que, aunque Maduro es indefendible, las acciones de Trump están más motivadas por intereses económicos que por la libertad del pueblo venezolano.

Ignacio Labaquí: El Próximo Objetivo es Cuba

Ignacio Labaquí señala que Cuba podría ser el siguiente objetivo de la política estadounidense, añadiendo que esta geopolítica podría formar parte de la estrategia electoral de Marco Rubio para 2028.

Gabriel Puricelli: Proyección de Poder

Gabriel Puricelli argumenta que la actitud del «policía del mundo» que promueve EE.UU. ha perdido legitimidad y ahora se manifiesta como una proyección de un poder brutal.

Juan Carlos Vega: Cuestionamientos a la Justicia

Juan Carlos Vega sostiene que la justicia estadounidense carece de competencia para juzgar los crímenes de Maduro, los cuales deberían ser abordados internamente o en instancias internacionales.

Felipe Solá: Llamado a la Transparencia

Felipe Solá recuerda la solicitud de Cristina Fernández a Maduro para que mostrara las actas de votación, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso electoral.

Gustavo Córdoba: Riesgos para Inversiones Locales

Gustavo Córdoba alerta que la reciente abundancia de petróleo de Venezuela podría amenazar las inversiones en regiones como Vaca Muerta, generando implicaciones económicas para Argentina.