Desmantelan Red de Narcomenudeo en la Comarca Andina de Chubut

En un impresionante operativo llevado a cabo por la División Drogas Peligrosas de El Hoyo, se logró el secuestro de 39 kilogramos de marihuana, resultando en múltiples allanamientos y la investigación sobre actividades delictivas en la región.

Este operativo se enmarca en una investigación por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que comenzó tras una denuncia anónima sobre tráfico de drogas en la zona. La Dirección de Policía Judicial, a través de un trabajo de inteligencia, realizó las diligencias necesarias que llevaron a la incautación.

Allanamientos Coordinados en la Región

Los agentes llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos: uno en Lago Puelo y tres en El Bolsón. En este complejo operativo participaron miembros de la División Drogas de Esquel y efectivos de las comisarías locales, asegurando el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Resultados del Operativo

Durante los registros, se encontraron 228 bolsas de nylon con cierre hermético, conteniendo flores de marihuana que suman un total de 39 kilogramos. Además, se hallaron 1.456 semillas de cannabis sativa y balanzas de precisión, evidenciando la actividad ilegal en la región.

Imputaciones y Elementos Secuestrados

El operativo no solo resultó en la incautación de estupefacientes. También se confiscó un arma de fuego calibre .22, marca Bersa. La recolección de pruebas fue tan contundente que el Juzgado Federal de Esquel autorizó las órdenes de registro necesarias.

Dos hombres mayores de edad fueron imputados durante el procedimiento y quedaron a disposición de la justicia. El juez federal Guido Otranto supervisó todas las actuaciones legales que se extendieron a lo largo del día, marcando un fuerte capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la región.