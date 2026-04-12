Caputo advierte sobre nueva caída del dólar y adelanta su próximo plan

En un contundente discurso en el 3° Foro Estratégico IAEF, el viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que Argentina ha entrado en un «círculo virtuoso» que desvía las expectativas tradicionales del sector financiero.

¿Seguirá la Caída del Dólar?

Daza proyectó que el país experimentará una «fuerte presión» bajista sobre el dólar, impulsada por un notable aumento de divisas provenientes tanto del sector agrícola como del energético. En enero, se marcó un hito en esta transformación, influenciada por la nueva dinámica de las tasas de interés.

Caída de Tasas: Un Cambio Positivo

El viceministro destacó que, después de alcanzar picos superiores al 100% el año anterior, las tasas de los bonos a corto plazo han disminuido 15 puntos porcentuales de manera «sostenible y creíble». Esta tendencia es vista como «extraordinaria», ya que se complementa con una reducción en las tasas a largo plazo, indicando una estabilidad económica futura.

Reservas en Números: Compras Históricas por Parte del Banco Central

En respuesta a críticas de algunos economistas y sectores empresariales sobre la validez del plan de estabilización, Daza presentó cifras que resaltan la fortaleza de la economía: el Banco Central adquirió 4.500 millones de dólares en los primeros tres meses del año, además de otros 1.000 millones remitidos por empresas extranjeras como dividendos.

A pesar de la gran salida de capitales por dividendos, el peso argentino se apreció en lugar de debilitarse. Daza enfatizó que no hay un «objetivo de tipo de cambio»; las compras del Banco Central han sido una respuesta al contexto del mercado, más que una manipulación política.

Un Llamado a los Empresarios: Enfoque en la Competitividad

En un llamado directo a los empresarios, Daza les instó a evitar «apostar a un tipo de cambio más débil» como solución a sus problemas de competitividad. Según su análisis, la estabilidad cambiaria debe depender de los flujos comerciales y de capital y no del control gubernamental.

La balanza de pagos muestra una «abundancia de dólares» que se aproxima, parcialmente catalizada por la actividad energética y minera. En los próximos cinco años, advierte Daza, la presión hacia la apreciación del peso será constante, instando a los sectores afectados a priorizar la productividad y la modernización.

El compromiso del Gobierno se centra en reducir el «costo argentino» mediante la eliminación de barreras tributarias y el fomento de reformas estructurales en el ámbito laboral y económico.