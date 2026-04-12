Perfil del 5%: Claves y Conexiones

El presidente Javier Milei ha desatado una ola de controversia al calificar a la mayoría de los periodistas argentinos de "delincuentes". Su relación con la prensa revela una dinámica compleja que afecta tanto su imagen como la del periodismo en el país.

Durante una reciente aparición, el presidente Milei sorprendió al afirmar que «el 95% de los periodistas son delincuentes». Esta acusación ha generado reacciones inmediatas y un análisis más profundo sobre su relación con quienes cubren sus actividades. Pero, ¿quiénes son los privilegiados que evitan esta etiqueta de «delincuentes»?

¿Quiénes forman parte del 5% ‘honesto’?

La lista de periodistas que han mantenido cercanía con Milei es relativamente corta y se destacan nombres como Luis Majul y Jonatan Viale, quienes han tenido un acceso notable a entrevistas exclusivas. Otros periodistas, como Eduardo Feinmann y Gabriel Anello, también han formado parte de este círculo limitado, lo que plantea preguntas sobre la comodidad de la relación entre el poder y los medios.

Une la crítica con su círculo cercano

En 2024, Milei ofreció más entrevistas que en los años siguientes, pero a medida que avanzó su mandato, se volvió más selectivo. En 2026, las interacciones se redujeron a solo unos pocos entrevistadores, entre ellos Luis Majul y Esteban Trebucq de LN+. Este cambio sugiere que la presión de las preguntas difíciles empieza a incomodar incluso a los periodistas más cercanos al presidente.

La lucha entre el periodismo y el autoritarismo

La crítica hacia el periodismo independiente ha sido una constante en la retórica de Milei. Sin embargo, el ejercicio del periodismo crítico es esencial para el funcionamiento democrático. Este choque revela una tensión inherente entre el poder y quienes se atreven a cuestionarlo.

El eco de antiguas luchas

Las palabras de Milei evocan momentos históricos, como las protestas de 2008 donde jóvenes expresaban «Soy el 99%». En un giro irónico, se podría imaginar a la comunidad periodística proclamando «somos el 95%» en respuesta a sus acusaciones, transformando un insulto en un distintivo de honor.

Las consecuencias de los ataques mediáticos

Los ataques a figuras como Joaquín Morales Solá no solo deslegitiman a un periodista, sino que también empañan a entidades como la Academia Nacional de Periodismo. Este tipo de insultos pone en jaque la credibilidad y el propósito de la prensa profesional en Argentina.

La sombra de la sospecha sobre los medios

Milei ha cuestionado la integridad de la prensa al insinuar que algunos medios y periodistas reciben incentivos para difundir noticias falsas. Estos comentarios, no solo afectan a los denunciados, sino que generan un ambiente hostil hacia toda la profesión, desdibujando las fronteras entre lo que es objetivo y lo que se considera conveniente para el poder.

Un llamado a la reflexión en la profesión

Frente a las críticas intensificadas, la Academia Nacional de Periodismo ha promovido «Veinte principios permanentes del periodismo», buscando elevar los estándares éticos en un contexto donde la mala praxis amenaza con socavar la credibilidad colectiva.

El futuro del periodismo en Argentina se enfrenta a un reto monumental. Mientras algunos periodistas son objeto de epítetos descalificativos, la necesidad de un ejercicio profesional sólido y responsable se vuelve más crucial que nunca. El desafío radica en equilibrar la verdad con la narrativa de quienes ostentan el poder.