Despedido Carlos Frugoni por ocultar siete propiedades en Miami en su declaración jurada.

El escándalo de Carlos María Frugoni, exsecretario de Coordinación de Infraestructura, resuena en el ámbito político tras su renuncia por no declarar propiedades en Estados Unidos.

La renuncia que sacudió al gobierno

Este domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Frugoni luego de que una investigación revelara que el funcionario omitió declarar siete departamentos en Miami. Desde el Gobierno se confirmó que la decisión fue tomada por Caputo, calificando el acto como un “despido”.

Un reconocimiento tardío

Frugoni admitió haber cometido un error al declarar sus propiedades. “Me equivoqué. Estaba buscando corregir esta situación”, aseguró, al tiempo que se comprometió a incluir sus propiedades en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Más que solo un despido

A lo largo de su carrera, Frugoni, que anteriormente fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), había acumulado una trayectoria política notable. Sin embargo, su paso por el Ministerio de Economía llegó a su fin en medio de un clima de presión pública y judicial.

El trasfondo del escándalo

El escándalo no solo involucra las propiedades, sino también dos sociedades comerciales que Frugoni no incluyó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA). Las investigaciones han revelado que estas sociedades, Genova LLC y Waki LLC, estarían vinculadas a los inmuebles propiedad de Frugoni en Florida.

Valor y ocultamiento

Se estima que cada departamento no declarado tiene un valor aproximado de 150 mil dólares. Además, la denuncia sostiene que existen cuentas bancarias en el extranjero que tampoco fueron declaradas, lo que ha encendido alarmas sobre posibles enriquecimientos ilícitos.

Desafíos para la administración actual

La situación de Frugoni coincide con otros escándalos en la administración libertaria, donde se busca desviar la atención de los medios sobre otros casos de corrupción. Entre ellos destacan investigaciones sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios del gabinete.

La presión pública en el centro de la escena

La gestión actual enfrenta un momento crítico en su agenda, donde la necesidad de transparencia y ética en el manejo de lo público se hace cada vez más imperiosa. El caso de Frugoni es apenas una pieza en un rompecabezas más amplio que desafía la credibilidad del gobierno.