Alfombra Roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: Looks, Nominados y Glamour Deslumbrante

Brillaron las Estrellas en la Alfombra Roja de los Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de la Moda se llenaron de estilo, glamour y sorpresas, destacándose las elecciones de vestuario de celebridades que impactaron en la alfombra roja.

A pura originalidad: Romina Gaetani deslumbra con diseño de Fabián Zitta Romina Gaetani y Fabián Zitta, el talento detrás de su atuendo. La actriz Romina Gaetani optó por un vestido de Fabián Zitta en la gala, que combinaba un ajuste negro con llamativas mangas oversize. Este toque innovador convirtió su look en uno de los más destacados de la noche. Su estilo se completó con un peinado recogido de alto impacto y un maquillaje luminoso que resaltó sus rasgos.

Flor de la V deslumbra con un vestido de lunares Flor de la V resplandece en la alfombra roja. Flor de la V, en su nominación como mejor vestida, brilló en una elegante creación de Adrián Brown. Su vestido blanco con grandes lunares negros y mangas abullonadas le otorgó un aire retro chic. La conductora completó su apariencia con accesorios dorados que elevaron su look a un nivel de sofisticación.

Julieta Poggio rinde homenaje a Susana Giménez Julieta Poggio homenajea a Susana Giménez. La actriz Julieta Poggio sorprendió con un homenaje a Susana Giménez, luciendo un vestido blanco de Pucheta-Paz que combinaba transparencia y bordados. Su look, complementado con peinado y maquillaje de época, evocó nostalgia y elegancia.

Yanina Latorre, sin filtros en la alfombra roja Yanina Latorre comparte su opinión sobre la moda. La conductora Yanina Latorre, al ser entrevistada, expresó su opinión sobre el estilo de sus colegas, señalando que algunas elecciones no fueron apropiadas para la gala de moda. La animadora, con un look sofisticado, mostró su autenticidad en la alfombra.

Pampita se corona como la reina de la noche Pampita deslumbra con su estilazo en la alfombra roja. Pampita optó por un glamoroso vestido de Carolina Herrera, que fusionó elegancia y modernidad. Este look, con lunares y volados, reafirmó su estatus como referente de la moda.