Niña descubre sorprendente ajolote mexicano bajo un puente en el Reino Unido

Una niña de 10 años hizo un sorprendente descubrimiento en un río galés: un ajolote mexicano, especie en peligro de extinción. Este hallazgo ha causado revuelo tanto en su entorno como en la comunidad de conservación.

Un día de exploración en el río Ogmore

Evie Hill, una entusiasta de la naturaleza, encontró al ajolote de 23 centímetros mientras disfrutaba de un día en el río cerca de Bridgend, Gales. Su madre, Melanie Hill, expresó lo emocionante que fue el momento: «¡Te puedes imaginar mi sorpresa!», comentó al ver cómo su hija sacó al extraño anfibio del agua.

Primera aparición documentada en estado salvaje en el Reino Unido

El ajolote, conocido por su capacidad de regenerar extremidades, es muy raro. Según expertos, quedan entre 50 y 1.000 ejemplares en el mundo. Este avistamiento es el primero registrado en estado salvaje en el Reino Unido.

La importancia de cuidar a los ajolotes

El descubrimiento no solo ha impactado a la familia Hill, sino que también ha llamado la atención de expertos en conservación. Chris Newman, director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles, comentó que, sin la intervención de Evie, el ajolote probablemente no habría sobrevivido mucho tiempo.

La vida de Dippy

La familia decidió llevar al ajolote, al que llamaron «Dippy», a su hogar en Leicester. A pesar de que inicialmente no creían que existieran criaturas como esta, Evie está emocionada de tenerlo como mascota. La familia ha investigado incansablemente sobre cómo cuidar adecuadamente de él.

Fascinación en la escuela

El interés por Dippy también se ha expandido entre los compañeros de clase de Evie. «A todos en la escuela les fascina la historia de Dippy», relató Evie, quien se siente orgullosa de su descubrimiento inusual.

¿Qué es un ajolote?

El ajolote, conocido como axolotl, es una especie de salamandra que nunca completa su metamorfosis, permaneciendo siempre en estado acuático. Su popularidad ha crecido en años recientes, tanto como mascota como a través de su presencia en videojuegos.

Sin embargo, su estado salvaje es alarmante, y los expertos advierten sobre la necesidad de reducir su captura y promover su conservación. Aunque son exóticos y atractivos, su cuidado puede ser complicado y no deben ser adquiridos impulsivamente.