Chernobyl: 40 años después, el sorprendente refugio del caballo de Przewalski en la zona radiactiva

Cuatro décadas tras la explosión del reactor 4 en la Central Nuclear de Chernobyl, la flora y fauna de la zona de exclusión han demostrado una resiliencia sorprendente en medio de la adversidad.

A partir del 26 de abril de 1986, más de 350.000 personas fueron evacuadas de la región, que abarca aproximadamente 4.700 km² entre Ucrania y Bielorrusia. La contaminación radiactiva había hecho que esta área se considerara inhabitable durante años. Sin embargo, con el tiempo, la naturaleza ha reclamado lo que era suyo, cubriendo carreteras con vegetación y recuperando edificios antiguos como refugios para diversas especies.

Un Regreso Inesperado de la Fauna

Hoy, la zona alberga una sorprendente variedad de vida silvestre. Entre los animales que han regresado se encuentran lobos, linces, alces, ciervos rojos y hasta osos. Sin embargo, el verdadero protagonista es el Caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), catalogado como el último caballo verdaderamente salvaje del planeta.

Ejemplares de caballo de Przewalski en la zona de exclusión de Chernobyl, donde la población creció tras su reintroducción en 1998.

Conocidos como takhi en Mongolia, estos caballos son genéticamente distintos de las razas domesticadas, poseyendo 33 pares de cromosomas, en comparación con los 32 de los caballos comunes. Esto subraya su antigüedad y singularidad como especie.

De la Extinción a la Reintroducción

La historia del caballo de Przewalski es trágica. Descrito por primera vez a finales del siglo XIX por el explorador ruso Nikolai Przewalski, la caza y la destrucción de su hábitat los llevaron al borde de la extinción. En 1969, se avistó el último ejemplar en libertad en el desierto del Gobi, pero gracias a un programa de cría que surgió de solo 12 ejemplares en zoológicos, la especie ha recuperado su número, alcanzando cerca de 2.700 individuos a nivel mundial.

En 1998, se tomó la decisión de reintroducir a estos caballos en la Zona de Exclusión. Un total de 31 ejemplares fueron liberados, un paso hacia un experimento biológico que pondría a prueba la adaptabilidad de la especie en un entorno marcado por la radiación.

El caballo de Przewalski, un símbolo de la resiliencia en Chernobyl.

La Resiliencia Ante Desafíos Ambientales

A pesar de las preocupaciones iniciales sobre la radiación, los caballos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado. Los censos recientes demuestran que más de 250 ejemplares ahora habitan entre las ruinas de Pripyat y los bosques de pinos que han crecido en la zona.

Aún persisten preguntas sobre cómo estos animales se adaptaron a un entorno con niveles de radiación que podrían ser menos dañinos de lo previsto. A través de los avances tecnológicos en el monitoreo de la fauna, se ha comprobado que los caballos utilizan estructuras como antiguos graneros soviéticos como refugio, lo que indica una notable capacidad de adaptación.

Con el tiempo, Chernobyl ha transitado de un emplazamiento de riesgo nuclear a un laboratorio vivo para estudios sobre la resiliencia de ecosistemas en circunstancias extremas. Las lecciones aprendidas podrían ofrecer valiosos conocimientos sobre la capacidad de la vida para reponerse y florecer, incluso en los lugares más inusuales.