Nissan Argentina bajo nueva dirección: Grupo Simpa y Grupo Tagle asumirán la gestión

La automotriz japonesa revela un nuevo rumbo en el país, asociándose con grupos locales para optimizar su distribución y fortalecer su presencia en el mercado.

Después de semanas de especulaciones, Nissan Argentina ha formalizado un significativo cambio en su operación en el país, desvinculándose de la producción en su planta de Santa Isabel. La compañía ahora se encuentra en negociaciones con dos grupos argentinos para gestionar su operación comercial.

En un comunicado titulado “Nissan evalúa un cambio en su modelo de distribución en Argentina”, la empresa reafirma su compromiso hacia la continuidad de sus actividades en el país. Resaltan que la iniciativa responde a su visión global, enfocándose en “fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio”, además de promover una movilidad más inteligente y centrada en el cliente.

Nuevo Acuerdo y sus Implicaciones

La automotriz ha firmado un Memorando de Entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle, orientado a una posible transición hacia un modelo de distribución más eficiente. Este cambio se propone mejorar la agilidad operativa y asegurar una gestión más eficaz en el mercado local.

Es importante resaltar que este memorando no representa un acuerdo final. Actualmente, las partes están en una fase de análisis que incluye una revisión exhaustiva de diversos aspectos del negocio, antes de proceder a un acuerdo definitivo.

Impacto en la Operación Comercial

Si se concretara el acuerdo, la operativa pasaría al nuevo distribuidor local, integrándose en NIBU, la unidad de negocios que engloba 36 mercados importadores en América Latina. A pesar de estos cambios, Nissan asegura que la comercialización de sus vehículos y el lanzamiento de nuevos modelos seguirán desarrollándose de manera habitual. También se garantizarán los servicios de atención y posventa a través de su red de concesionarios en el país.

Asimismo, se confirma la continuidad del Nissan Plan de Ahorro, lo que refleja el compromiso de la marca con sus clientes y el mercado argentino, manteniendo los estándares de calidad que la caracterizan.

Postura de los Grupos Involucrados

Desde Grupo Tagle han comentado sobre este nuevo esquema, indicando que, aunque forman parte de la operación, el enfoque principal recae sobre Grupo SIMPA, con una participación más limitada de su parte.