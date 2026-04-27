«Michael» rompe récords: El biopic que revoluciona la industria

El esperado largometraje Michael, que narra la vida del icónico Michael Jackson, ha alcanzado una impresionante recaudación de 97 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno global, estableciendo un nuevo récord para los biopics musicales.

La producción, de Lionsgate, llegó a este logro tras proyectarse en más de 4,000 salas en Estados Unidos y mercados internacionales clave. Se ha destacado por su estrategia de distribución, enfocándose en salas IMAX y formatos premium que valoran la experiencia sonora, atrayendo así a un amplio público.

Reacción del Público y su Impacto en la Taquilla

El debut de *Michael* superó las proyecciones iniciales, que anticipaban una recaudación de aproximadamente 75 millones de dólares. Este fenómeno refleja el renovado interés por las historias de vida de figuras icónicas de la música, consolidando la tendencia de los biopics como uno de los géneros cinematográficos más rentables de la actualidad.

En mercados como Reino Unido, Japón y Alemania, el filme generó alrededor del 40% de la recaudación total. Las funciones nocturnas, en particular, mostraron una alta ocupación, indicando un interés intergeneracional por la historia del rey del pop.

Desafíos Técnicos en la Creación de «Michael»

Dirigido por Antoine Fuqua, el biopic ha sido aclamado por su uso de tecnologías avanzadas en captura de movimiento y corrección cromática, lo que ha permitido recrear presentaciones del artista con un nivel de realismo sorprendente. Gracias a esto, los espectadores pueden experimentar la grandeza de las giras mundiales de Michael Jackson como nunca antes.

El guion, elaborado por John Logan, se adentra en momentos cruciales de la vida del cantante sin caer en simplificaciones, logrando mantener un ritmo constante durante casi tres horas de narración. Esta estructura permite captar la intensidad de su vida pública y privada.

La campaña de promoción digital, utilizando archivos históricos inéditos, aumentó la expectativa entre los fanáticos antes del lanzamiento. La conjugación de elementos fácticos con un despliegue impresionante justifica la inversión de 150 millones de dólares destinada a este ambicioso proyecto.

BGD / EM