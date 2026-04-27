Sturzenegger defiende despidos en el SMN: ‘Es un costo para otras familias’

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido los recientes despidos de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), argumentando que son parte de un necesario "proceso de optimización de recursos" que busca modernizar el organismo.

En un detallado comunicado en redes sociales, Sturzenegger expuso que la estructura del SMN es obsoleta y que mantener puestos de trabajo manuales implica un gasto significativo para los contribuyentes. «El dinero que asignamos a esos salarios podría destinarse a tecnología avanzada que permita mejorar la eficiencia del servicio», afirmó el ministro.

Un Organismo Atrasado

Sturzenegger criticó el esquema de trabajo del SMN, que, según él, se remonta a mediados del siglo pasado. A su juicio, el mantenimiento de 100 estaciones con datos recolectados manualmente resulta ineficiente y costoso. «Incluso los sueldos de esos empleados podrían financiar estaciones automáticas que transmiten datos en tiempo real sin necesidad de personal», añadió.

Objetivo: Reducir Personal

El plan del ministerio es drástico: reducir la plantilla de 1,000 a solo 150 empleados. Aseguran que esto permitirá un servicio más económico y eficiente, al tiempo que critica la falta de reformas en pasadas gestiones. Sturzenegger destacó la colaboración de funcionarios actuales para impulsar los cambios necesarios.

Desafíos en la Modernización

El funcionario subrayó la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana ante eventos climáticos extremos, citando incidentes recientes en La Plata y Bahía Blanca como ejemplos de la necesidad de una rápida modernización.

Respuestas Críticas

Sin embargo, voces dentro del SMN han cuestionado la cifra de «solo 20 meteorólogos» mencionada por Sturzenegger, aclarando que hay cientos de profesionales capacitados, como observadores y pronosticadores aeronáuticos, realizando funciones críticas para salvaguardar tanto la vida civil como la infraestructura productiva del país.

Inconsistencias en el Plan de Modernización

Se han presentado serias dudas sobre la viabilidad de la modernización propuesta. Según fuentes del sector, la administración actual canceló una licitación internacional que había obtenido financiamiento del Banco Mundial para la instalación de 126 estaciones automáticas. Esta decisión ha llevado a un aumento en las críticas hacia el gobierno, que ahora se queja de la falta de avances tecnológicos.

Alerta por la Reducción de Personal

La delegada de ATE en el SMN, Ana Saralegui, ha señalado que la drástica reducción de personal podría comprometer la capacidad del organismo para realizar pronósticos precisos y alertar a la población ante emergencias. “La reducción deja a la población indefensa. Nuestros pronósticos se van a debilitar considerablemente”, expresó Saralegui, quien también denunció que muchos despidos se llevaron a cabo sin indemnización.