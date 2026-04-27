Supernova Génesis en Vivo: Willito Nocautea a Lonche

La Arena Ciudad de México se prepara para recibir a los más destacados creadores de contenido en una noche llena de adrenalina y entretenimiento. Este domingo 26 de abril, no te pierdas el espectáculo que promete ser un fenómeno digital.

El tan esperado Supernova Génesis 2026 finalmente está aquí, y la emoción se palpa en el aire. Celebrado en la Arena Ciudad de México, este evento reunirá a reconocidos influencers como Alana Flores, Karey Ruiz y Aaron Mercury, quienes se enfrentarán en electrizantes combates de boxeo. La edición anterior atrajo a un asombroso 10 millones de espectadores en plataformas digitales, elevando aún más las expectativas para esta nueva jornada.

Múltiples pantallas gigantes brillan en el escenario del Supernova Génesis, creando un ambiente electrizante. (Miriam Estrella/ Infobae México)

Éxitos Musicales en el Evento

Óscar Maydon, conocido por sus hits de narco-corridos, fue el encargado de dar inicio a la velada con su popular canción Tu Boda, encendiendo el entusiasmo entre los miles de presentes.

Resultados de las Primeras Peleas

Willito Brilla en el Ring

En una emocionante pelea, Willito logró vencer a Lonche por nocaut técnico en el segundo asalto, cuando el réferi decidió parar el combate al ver que Lonche no podía continuar por la fatiga.

El Abrahaham se Impone

En otro enfrentamiento notable, “El Abrahaham” Flores noqueó a Nando también en el segundo asalto, subiendo al podio de ganadores con su poderosa técnica.

Momentos Clave del Evento

Kim Shantal vs Milica

La primera pelea de la noche, donde Kim Shantal se midió contra Milica, culminó con una decisión unánime a favor de Milica, quien se proclamó campeona y lanzó un reto a Alana Flores para un futuro enfrentamiento.

Expectativa y Entusiasmo en la Alfombra Roja

El comediante Yordi Rosado antes del inicio, compartió su entusiasmo por las peleas y mostró su apoyo a Mario Bautista, creando una atmósfera de expectación entre los asistentes.

Yordi Rosado comparte su emoción en la alfombra roja del Supernova Génesis. (YouTube/ Supernova: Genesis)

Con un espectáculo lleno de sorpresas, combates emocionantes y grandes figuras del entretenimiento, el Supernova Génesis 2026 se perfila como uno de los eventos más destacados del año, prometiendo no dejar a nadie indiferente.