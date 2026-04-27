Trump Evacuado tras Disparos Cerca de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Un violento episodio sacudió el entorno del Hilton Hotel en Washington, donde se celebraba la cena anual de corresponsales. La situación generó pánico y evacuación inmediata de los asistentes, incluyendo al presidente Donald Trump y su familia.

Un hombre armado, portando un arma y cuchillos, irrumpió en el loby del hotel tras esquivar los controles de seguridad. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los invitados buscando refugio debajo de las mesas, aterrorizados por los disparos.

Identificación del sospechoso

El agresor, Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, fue detenido por las autoridades. Trump, a través de su plataforma Truth Social, compartió una imagen del sospechoso, quien, según informes, era un huésped del hotel. La policía investiga el motivo del ataque y hasta el momento se cree que actuó solo.

Consecuencias del ataque

Allen enfrenta dos cargos relacionados con la posesión de armas, incluyendo el asalto a un oficial con un arma mortal. Su comparecencia en la corte está programada para el lunes.

Reacciones de Trump

En una conferencia de prensa posterior al ataque, Trump describió su trabajo como «peligroso», enfatizando que episodios de violencia son parte de su realidad. «Hoy en día necesitamos niveles de seguridad nunca vistos», aseguró, insistiendo en que «no permitiremos que nadie controle nuestra sociedad».

Referencias históricas

Al ser consultado sobre las amenazas de muerte que ha enfrentado, Trump se comparó con Abraham Lincoln, primer presidente de EE.UU. asesinado en 1865. Además, recordó un intento previo de asesinato durante un evento de campaña en 2024.

Detalles del ataque

En las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, se puede observar cómo el tirador intentó burlar los controles de seguridad. Un oficial de la policía resultó herido, pero su chaleco antibalas le salvó la vida. «Hablé con él y está en buena forma», comentó Trump.

Preocupaciones sobre seguridad

A pesar de la rápida respuesta de su equipo de seguridad, el hecho de que un hombre armado lograra acercarse tanto al lugar del evento ha despertado inquietudes sobre las medidas de seguridad, dado que el Hilton suele mantenerse abierto a los huéspedes regulares durante la cena. En años anteriores, esto había permitido que manifestantes interrumpieran el evento.

Una cena de corresponsales marcada por la incertidumbre

La cena de corresponsales es un evento anual que celebra el periodismo y la Primera Enmienda, reuniendo a cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales. Este año, fue la primera vez que Trump asistió desde que asumió la presidencia, a pesar de sus constantes críticas hacia los medios de comunicación.