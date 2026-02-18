Despidos en Fate: Revelan el Telegrama que Afecta a 920 Trabajadores

Este miércoles, la emblemática empresa Fate, reconocida en la producción de neumáticos radiales en Argentina, anunció el cierre de su planta en San Fernando, dejando a casi mil empleados en la calle. La difícil situación económica fue el argumento principal detrás de esta drástica decisión.

César, operario con una trayectoria de 13 años en la planta, compartió el telegrama de despido que recibió. En este documento, la compañía expone que la medida se debe a “un contexto de severa crisis económica y productiva” que afecta significativamente su actividad.

Las razones del despido masivo

El telegrama recalca que la situación de la empresa se ha vuelto insostenible, a pesar de los intentos por reestructurarse y reorganizarse, incluyendo ajustes en la planificación comercial y en los sistemas de remuneración.

César, operario de la planta

El impacto de la crisis

El documento menciona que la gravísima situación ha obligado a la empresa a presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Capital Humano. A pesar de las acciones tomadas para alcanzar la sustentabilidad, la dirección concluyó que “el escenario actual presenta un empeoramiento de múltiples factores que tornan inviable la continuidad de la operación”.

Despedidos y condiciones laborales

La empresa comunicó a los empleados que, agotado el plazo del acuerdo transitorio con el sindicato, ha decidido cesar las actividades desde el 18 de febrero de 2026. Además, aseguró que las indemnizaciones y los pagos pendientes se realizarán dentro de los plazos legales establecidos.

Un breve recorrido por la historia de Fate

Fate inició su trayectoria en un pequeño taller en Saavedra, donde fabricaba productos de caucho. A los cinco años, comenzó la producción de neumáticos a escala reducida, y en 1960, se trasladó a una nueva planta en San Fernando. En 1969, la compañía lanzó el primer neumático radial para automóviles en Argentina, alcanzando la cifra de 852.000 unidades producidas por año.

Trabajadores se manifiestan desde el techo de la fábrica.

En los años posteriores, Fate continuó innovando, lanzando en 2003 su planta dedicada a neumáticos radiales de acero para vehículos pesados, consolidando su posición en el mercado local.