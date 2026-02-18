Impacto en la Economía del Conocimiento: ¿Qué Nos Espera?

Con récords en exportaciones, el sector de la Economía del Conocimiento se enfrenta a un cambio clave. ¿Qué significará la reciente reforma laboral para su futuro?

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei avanzará este jueves 19 de febrero en la Cámara de Diputados. Con una extensión de 98 páginas y 213 artículos, esta normativa promete transformar la Economía del Conocimiento (EdC).

Entre julio de 2024 y junio de 2025, las exportaciones de este sector alcanzaron los u$s9.685 millones, estableciendo un nuevo récord. De acuerdo con un informe de Argenconomics, el sector creció un 20,8% interanual, superando el promedio mundial del 9,5% según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta situación despierta interrogantes sobre cómo la nueva ley afectará su desarrollo.

Implicaciones de la Reforma Laboral en la EdC

En conversación con iProUP, Sebastián Cao, analista en Research & Forecast Econométrica, comenta que, aunque la reforma no altera el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, sí redefine el marco laboral del sector. “La modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo limitará la presunción automática de relación laboral, brindando mayor seguridad jurídica para la contratación de profesionales independientes y freelancers, esenciales en la industria tecnológica”, explica.

La Cámara de Diputados discutirá la reforma laboral aprobada por el Senado el 19 de febrero.

Además, el especialista señala que, si se aprueba el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), se ofrecerán reducciones de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, lo cual podría incentivar la formalización en el sector.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) contempla beneficios fiscales para inversiones productivas superiores a u$s150.000, buscando potenciar el empleo en áreas de infraestructura y tecnología.

El cambio más significativo, según Cao, será en la previsibilidad del entorno laboral. “La disminución de litigiosidad y una mejor claridad sobre las relaciones laborales pueden reducir las contingencias legales en un sector marcado por la contratación flexible y trabajo remoto. Esto es clave para competir globalmente por talento”, concluye el experto.