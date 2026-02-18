Gremios en Acción: Todos Se Sumán a la Protesta

Paro General: La Movilización de Gremios Contra la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado un paro general en repudio a la reforma laboral promovida por el gobierno, que se llevará a cabo el mismo día que se debata la iniciativa en la Cámara de Diputados. La invitación a unirse a esta medida de fuerza ha sido respaldada por una variedad de gremios, prometiendo un impacto significativo en diversos sectores del país.

Detalles del Paro La huelga se extenderá por 24 horas y se caracterizará por un cese total de actividades. A diferencia de movilizaciones pasadas, no habrá una marcha central, pero se brindará a cada gremio la libertad para organizar sus acciones de protesta.

Afectación en el Transporte Público Las principales organizaciones de trabajadores del transporte, incluyendo la UGATT y la CATT, han confirmado su participación, lo que generará un paro completo de los servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos durante la jornada. Esta medida afectará a miles de usuarios en todo el país.

Reacción de los Metrodelegados La AGTSyP, representante de los trabajadores del subte y premetro, se ha sumado al paro, asegurando que el servicio no operará ese día. Los metrodelegados expresaron su rechazo a la reforma implementada por el gobierno de Javier Milei mediante un comunicado contundente.

Movilización hacia el Congreso La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)Frente de Sindicatos Unidos, que incluye a la UOM, Aceiteros y las CTA, han coordinado un paro con movilización hacia el Congreso en el mismo día de la discusión de la reforma. Es relevante señalar que el gobierno ya ha advertido que descontará el día a los empleados públicos que participen en la protesta.

Oposición de los Conductores Navales El SICONARA ha implementado un paro de 48 horas desde la medianoche del miércoles, en protesta contra la reforma que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo desprotegido en el ámbito laboral.

Impacto en el Sector Bancario La Asociación Bancaria también participará en la protesta, lo que significa que no se ofrecerá atención al público en las sucursales durante el paro. No obstante, los servicios de banca en línea y aplicaciones de pago funcionarán con normalidad.

Resistencia en el Ámbito Educativo Los gremios docentes CONADU y CTERA se han sumado a la huelga, convocando a manifestaciones hacia el Congreso. La Confederación de Trabajadores de la Educación destacó la urgencia de resistir ante los avances gubernamentales que amenazan los derechos laborales y la educación pública.