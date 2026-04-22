Después de perder a su familia en un choque, un niño de 7 años recibe el alta y pregunta: ‘¿Por qué no vienen mis papás y hermanitos?’

Un dramático accidente en Santa Fe dejó a una familia devastada. Un niño de 7 años, el único sobreviviente del trágico choque en la ruta nacional 34, recibió el alta médica tras pasar diez días en el hospital.

P. fue dado de alta en el hospital pediátrico Orlando Alassia después de ser el único sobreviviente de un accidente ocurrido el domingo 12 de abril. La familia viajaba en su camioneta hacia un torneo de fútbol infantil cuando otra camioneta chocó de frente con ellos, a la altura del kilómetro 133, cerca de Cañada Rosquín.

Una familia perdida en un instante

En el fatídico accidente, perecieron Daniel Alberto Santo (40), Sabrina Véliz Galliano (38) y sus dos hijos, *Josefina* (4) y *Atilio* (2). La comunidad de Carlos Pellegrini, de solo 5.970 habitantes, llora la pérdida de esta familia, conocida por su conexión con la comunidad.

Los detalles de la tragedia

Los bomberos rescataron a P. de la Chevrolet S10, que quedó prácticamente destruida en el lado izquierdo tras el impacto. Afortunadamente, el niño estaba sentado en el asiento trasero derecho, donde sufrió menos daños.

Momentos de desesperación

Silvina Unrein, jefa de los bomberos voluntarios de Cañada Rosquín, recuerda haber encontrado al niño tumbado en el pasto quejándose de dolor por la fractura de su brazo izquierdo. “Tengo 7 años y voy a jugar al fútbol”, le dijo P., añadiendo con gran tristeza: “¿Por qué no vienen mi papá y mi mamá a ayudarme?”

Un choque y sus consecuencias

El accidente ocurrió en horario de la mañana, mientras las familias viajaban en caravana hacia San Martín de las Escobas para participar en el torneo “Cachorritos”. Las pericias iniciales sugirieron que el camión se deslizó hacia la camioneta durante la curva, un relato muy distinto al declarado por el conductor del camión.

Contradicciones y culpabilidad

El conductor del camión, Brian Yevara (28), alegó no haber visto a la camioneta, afirmando que intentó esquivarlo. Sin embargo, los testimonios y las pericias contradicen su versión, sugiriendo que él se desvió hacia el carril contrario. Las pruebas también revelaron que Yevara tenía cocaína en su sistema, un hecho que ha generado más controversia en torno a su conducta al volante.

Un futuro incierto para el pequeño sobreviviente

P. comenzó su recuperación tras la cirugía de su brazo, aunque los efectos emocionales de la tragedia lo perseguirán por mucho tiempo. Su familia se pregunta cómo afrontar la pérdida que ha marcado sus vidas para siempre. “Es un alivio que esté de regreso en Pellegrini, pero la parte psicológica va a ser la más desafiante”, comentaron familiares.

Presiones sobre el conductor

Con el fiscal imputando a Yevara por homicidio culposo, su futuro se ve complicado. Las pruebas y testimonios apuntan a que su imprudencia y posible distracción fueron factores clave en el accidente. Mientras tanto, su hermana defiende su inocencia, señalando que estaba en el camino para trabajar y criticando el enfoque en el uso de la cocaína.

La peligrosa ruta 34

Este accidente es un trágico recordatorio de los peligros que presenta la ruta nacional 34, considerada una de las más peligrosas de Santa Fe. Un estudio reciente reveló que esta vía ha registrado el mayor número de muertes en accidentes, mayormente involucrando camiones.