Dólar: Cotización del miércoles 22 de abril

El Dólar en Argentina: Cotizaciones del Miércoles 22 de Abril

En el ámbito financiero, las cifras del dólar son de gran interés. Este miércoles 22 de abril, la cotización del dólar blue y otras variantes se destaca en el mercado. Conocé todos los detalles a continuación.

Dólar Blue: Ultimas Cotizaciones

El dólar blue cerró hoy a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, reflejando un movimiento significativo en el mercado paralelo.

Dólar Oficial: ¿Cómo se Mueve Hoy?

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se encuentra a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en este miércoles 22 de abril.

Economistas advierten sobre el incremento de la inflación núcleo.

Dólares Financieros: Valoraciones Actuales

Dólar MEP: Últimas Cotizaciones

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra en $1.418 para la compra y $1.420,10 para la venta.

Actualización del Dólar Blue: Miércoles 22 de Abril

Dólar Contado con Liquidación: Estado Actual

El valor del dólar contado con liquidación (CCL) llega a $1.469,20 para la compra y $1.469,80 para la venta en este día.

Opiniones sobre las reservas del país y su futuro.

Dólar Cripto: Cotizaciones en Bitcoin y Más

El dólar cripto, calculado a partir de operaciones con criptomonedas, se encuentra este miércoles 22 de abril a $1.466,20 para la compra y $1.466,30 para la venta.

Dólar Tarjeta: Cómo Cotiza Hoy

En referencia al monto que se convierte en el resumen de las tarjetas, el dólar tarjeta llega a $1.820 en esta jornada.

Análisis de datos del INDEC sobre el futuro económico.

Riesgo País: Un Indicador Clave

Hoy, el riesgo país, un indicador vital para evaluar la estabilidad económica, se sitúa en 533 puntos básicos, reflejando la percepción del mercado sobre el riesgo de invertir en Argentina.