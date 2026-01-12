Detenidos tres rugbiers en Pinamar por agredir a jóvenes de Santa Fe

Tres rugbiers cordobeses fueron arrestados en Ostende, Pinamar, tras un violento ataque a tres jóvenes de Santa Fe durante la madrugada del sábado. Este hecho resalta la preocupación por la seguridad en las temporadas estivales en la región.

Detalles del Incidente en la Vía Pública

El violento episodio ocurrió en la intersección de Almirante Brown y las avenidas Avellaneda y Moreno, donde un grupo numeroso de agresores tomó por sorpresa a sus víctimas.

Intervención Policial y Detenciones

Tras un llamado al 911, la Estación de Policía Comunal Pinamar II y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) acudieron al lugar. Gracias a su rápida actuación, lograron detener a tres de los rugbiers implicados en la agresión.

Estado de las Víctimas

Las víctimas, tres jóvenes de 18, 19 y 20 años provenientes de Casilda, fueron atendidas por personal de salud debido a las lesiones y hematomas sufridos durante el ataque.

Identidad de los Agresores

Los detenidos, que tienen entre 17 y 18 años, son miembros del Uru Cure Rugby Club. Uno de ellos fue parte del seleccionado juvenil provincial “Los Doguitos” en 2025, según reportó un medio local.

Investigación en Curso

Los rugbiers fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y un menor cuya identidad completa se mantiene reservada. La causa ha sido caratulada como “lesiones leves” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 de Pinamar, bajo el Departamento Judicial de Dolores.

Medidas de Seguridad en Temporada de Verano

Las autoridades pertinentes han destacado que este tipo de incidentes se produce en un contexto de refuerzo de seguridad durante la temporada estival, con la presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta concentración nocturna.