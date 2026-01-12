Trump y su Estrategia en Venezuela: Lecciones para Milei en el Congreso ante el DNU de la SIDE

El Congreso se prepara para un intenso debate. La oposición busca aprovechar la coyuntura y presionar por cambios que afectan directamente el sistema de inteligencia del país.

La Oposición Mobiliza al Congreso

Desde este lunes, los líderes de la oposición están listos para agitar las aguas en el Congreso. Pretenden que Victoria Villarruel y Martín Menem se integren a las comisiones permanentes encargadas de supervisar el sistema de espionaje y la legalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En el centro del debate se encuentra el DNU 941/2025, que modifica la estructura de inteligencia del país. El empuje de la oposición es notable, especialmente tras la histórica derogación del año pasado, cuando por primera vez una comisión bicameral canceló un aporte financiero significativo destinado a la inteligencia. Este desafío puede frenar la creciente presión para que el Congreso se reúna en febrero.

El Debate sobre Reforma Laboral y DNU

Por otro lado, el tratamiento de la reforma laboral está programado para el 10 de febrero, aunque todavía no existe un dictamen y muchos legisladores se encuentran de vacaciones. A pesar de la inactividad, el gobierno presiona a los gobernadores para que movilicen a sus legisladores. En diciembre, la oposición, apoyada por sectores sindicales, logró frenar la discusión sobre la reforma laboral. Con la misma estrategia, se reflejó el éxito contra el polémico capítulo del proyecto de presupuesto.

Comisiones en la Mira

El DNU estará en la agenda del Congreso esta semana. Para su tratamiento, se requiere la constitución de las comisiones bicamerales, reclamadas por los bloques de Provincias Unidas y Unión por la Patria. La comisión de Trámite Legislativo, que tuvo 16 miembros hasta diciembre, cuenta actualmente con 12 parlamentarios. Su presidente, Oscar Zago, ha solicitado a Menem que complete la comisión, aunque es consciente de que proceder sin una indicación del oficialismo podría ser arriesgado.

El Futuro del Sistema de Inteligencia

Tras la pérdida de su presidente y vicepresidentes, la comisión de inteligencia queda bajo la dirección de Enrique Goerling. Este cambio es significativo, dado que el anterior candidato preferido para presidir la bicameral fue descartado para llegar a un acuerdo con el oficialismo.

Las Implicaciones del DNU

Quienes analizan el contexto consideran que la firma del DNU en este periodo vacacional busca proteger su validez frente a los intentos del gobierno de limitar el poder del ejecutivo. La medida no solo reorganiza las agencias de inteligencia, sino que también afianza la capacidad del Estado para manejar sus recursos. Este decreto da continuidad a una reforma implementada en junio de 2024, que había sido algo polémica.

La Crítica al Proceso Legislativo

El estilo del DNU ha sido objeto de burlas por su tono redundante, señalando lo obvio mientras introduce complejidades innecesarias en la redacción. La reacción de la Secretaria de Inteligencia, que aprovechó las redes sociales para defender el decreto, puso de manifiesto la tensión entre el periodismo y el control estatal sobre la información.

Lecciones del Pasado

Un ejemplo emblemático del uso de DNU fue el caso de Martín Redrado, quien fue destituido de su cargo como presidente del Banco Central en 2010. Esta situación llevó a un empate en la comisión de DNU, que resultó en la judicialización del caso. La historia reciente demuestra que los conflictos entre legisladores y el Ejecutivo pueden derivar en crisis significativas.

El Futuro del Espionaje en el País

El deseo de controlar el sistema de espionaje y, a su vez, la actividad política, enfrenta dificultades en el panorama actual. Diferentes gobiernos han optado por designar a personas de confianza al mando de agencias de inteligencia, pero este enfoque ha llevado a escándalos y problemas de credibilidad. La historia nos enseña que un balance entre experiencia profesional y lealtad es fundamental.