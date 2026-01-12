Plan de Caputo: Estrategia Financiera para Liquidar $4.200 millones

El mercado financiero local y Wall Street observan de cerca la compleja operación del Tesoro argentino para saldar esta semana un significante vencimiento de deuda. Descubre cómo el Gobierno planea cumplir con este desafío financiero.

Los actores del mercado están en alerta mientras el Tesoro argentino se prepara para pagar u$s4.200 millones en un vencimiento programado. Este jueves, el fisco ya habría transferido u$s2.000 millones a inversores internacionales, generando una serie de preguntas sobre la estrategia financiera utilizada.

Fuentes de Financiamiento del Tesoro

Según informantes del Gobierno, la estrategia se basa en los u$s2.300 millones que el Tesoro mantiene en el Banco Central (BCRA), además de la compra de divisas en el mercado. Estos fondos son esenciales para cumplir con los pagos pendientes.

El papel del BCRA en la financiación

El miércoles, el Banco Central consiguió una línea de crédito de u$s3.000 millones mediante un acuerdo con seis bancos internacionales, con un plazo de un año y una tasa de interés del 7,4%. Esto complementa la capacidad del Tesoro de acceder a hasta u$s7.000 millones, aunque la oferta final fue por u$s4.400 millones.

La Estructura del Préstamo Repo

Un préstamo Repo, o acuerdo de recompra, permite al Gobierno entregar bonos como garantía a cambio de financiación. En este caso, se utilizaron bonos Bonares 2035 y 2038 como respaldo. La transacción, cerrada a un interés equivalente a la SOFR más 400 puntos básicos, permite al Tesoro asegurar el flujo de fondos necesario.

Depósitos en el Banco Central

Hasta el 5 de enero, los depósitos del Tesoro en el BCRA alcanzaban u$s1.676 millones, lo que podría aumentar significativamente con la esperada entrada de fondos por la concesión de hidroeléctricas del Comahue por u$s700 millones.

Ingeniería Financiera para el Vencimiento

Este viernes se deben cumplir obligaciones por u$s4.216 millones, de los cuales u$s2.567 millones corresponden a bonos globales, incluyendo capital e intereses. Lo importante es que el dinero para estos pagos debe ser gestionado cuidadosamente desde el BCRA hacia el agente de pago correspondiente.

El Proceso de Pago

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el proceso implica trasladar el dinero desde el BCRA hacia el agente de pago (BONY), dado que Argentina no tiene visibilidad sobre la ubicación exacta de cada bono. Los pagos a los tenedores de bonos que estén en el país, como los Bonares, se manejan a través de Caja de Valores, lo que facilita la distribución de los fondos.

Este mecanismo es fundamental para asegurar que tanto los inversionistas locales como internacionales reciban sus pagos sin contratiempos, aunque el gran desafío sigue siendo la obtención de dólares frescos para cumplir con las obligaciones financieras que se avecinan.