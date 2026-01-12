Latinos en EE.UU. cuentan su ‘traumática’ experiencia con arrestos del ICE en Carolina del Norte

Dos hermanos, ciudadanos estadounidenses de origen latino, han hecho pública su experiencia traumática de malos tratos y agresiones a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un intento de arresto en Carolina del Norte.

El incidente ocurrió el 5 de enero de 2026, cuando Kellin Godínez, de 29 años, y su hermanastro fueron interceptados por agentes del ICE en Salisbury, mientras intentaban recuperar un vehículo de su negocio familiar.

Detalles del encuentro con los agentes del ICE

Según el relato de Kellin, la familia se había enterado de la detención de dos trabajadores guatemaltecos que utilizaban una camioneta de su empresa. Al dirigirse a la ubicación para recuperar el vehículo, fueron abordados por los oficiales, quienes no ofrecieron motivos claros para su intervención.

Un encuentro inesperado y violento

Los hermanos mostraron su identificación como ciudadanos estadounidenses, pero los agentes continuaron interrogándolos sin proporcionar ningún tipo de justificación. Durante el altercado, uno de los agentes intentó quitarle el celular a Kellin y, tras abrir la puerta del vehículo sin permiso, lo golpeó y lo sujetó del cuello.

A pesar de que el altercado fue grabado, los oficiales no se identificaron como agentes de inmigración y continuaron cuestionando la presencia de los jóvenes en el país. «Cooperamos en todo momento y hasta preguntamos si podíamos grabar por nuestra seguridad», relató Kellin, quien aseguró que un agente les dio permiso.

Reacciones de la familia ante el trauma vivido

Después de unos momentos de tensión, y tras confirmarse su ciudadanía, los hermanos fueron liberados. La madre de Kellin, Teresa de la Rosa, expresó su indignación por el trato recibido: «Se siente muy irreal y traumático», afirmó su hijo, quien ahora enfrenta una profunda desconfianza hacia las autoridades.

Una experiencia que deja huella

Teresa, visiblemente afectada, considera que la situación fue un acto de discriminación, añadiendo que las afirmaciones de los agentes sobre la nacionalidad de su hijo reflejan un prejuicio racial. «Pensaron que, al ser hispanos, no eran ciudadanos», concluyó.