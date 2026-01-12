Detenidos tres rugbiers en Pinamar tras agredir a jóvenes de Santa Fe

Tres rugbiers de Córdoba fueron arrestados en Ostende, Pinamar, tras un ataque a tres jóvenes de Santa Fe en plena vía pública. Este incidente, ocurrido en la madrugada del sábado, ha causado conmoción en la comunidad.

El ataque se desarrolló en la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, donde los detenidos, parte de un grupo más numeroso, sorprendieron y agredieron a sus víctimas. La Policía tomó cartas en el asunto tras un llamado al 911, logrando intervenir rápidamente.

Intervención Policial Rápida y Efectiva

Los efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), controlaron la situación y procedieron a arrestar a tres presuntos agresores. Las víctimas, jóvenes de 18, 19 y 20 años de Casilda, recibieron atención médica debido a golpes y hematomas.

Identificación de los Agresores

Los detenidos, de entre 17 y 18 años, son miembros del Uru Cure Rugby Club. Uno de ellos formó parte recientemente de la selección juvenil provincial «Los Doguitos», destacando su vinculación con el deporte local.

Detalles del Caso

Los arrestados han sido identificados como Karim Safadi, Agustín García y un menor, cuyas iniciales son M.C.C. La participación de un adolescente ha llevado a que el caso sea tratado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa, tipificada como «lesiones leves», se encuentra bajo la jurisdicción de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Pinamar, del Departamento Judicial de Dolores. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y la implicación de todos los involucrados.

En desarrollo…