Ziliotto, el aliado del Gobierno que asegura el futuro de las jubilaciones

El Gobierno nacional busca estrechar lazos con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a pesar de su postura crítica. A diferencia de otros mandatarios peronistas, Ziliotto parece dispuesto al diálogo, aunque su relación con la administración actual tiene tintes complejos.

Un Diálogo Pese a la Oposición

Ziliotto ha sido incluido en la lista de gobernadores con los que el presidente Javier Milei mantendría un canal de comunicación abierto, a diferencia de figuras como Axel Kicillof y Gildo Insfrán. Pese a sus diferencias con el Gobierno, Ziliotto ha asistido a reuniones clave, incluida una convocatoria reciente en la Casa Rosada.

Encuentros y Tensión Política

El gobernador pampeano tiene programado un nuevo encuentro con el ministro del Interior, lo que refuerza su posición como “aliado táctico” del oficialismo. Sin embargo, los legisladores que lo respaldan han manifestado su rechazo a iniciativas del Gobierno, como el Presupuesto y la reforma laboral.

Demandas y Conflictos de Fondos

La relación entre La Pampa y el Gobierno federal se complica por el reclamo de una deuda que supera los $300 mil millones por fondos de la caja jubilatoria. Las tensiones se acentúan cuando Ziliotto cuestiona el pago que la provincia recibe, argumentando que es insuficiente y generado por intervención judicial.

Una Posición Firme ante Reformas

El gobernador ha mostrado su descontento con el Presupuesto y ha alertado sobre las posibles pérdidas de ingresos que la reforma laboral podría acarrear al afectar el fondo de recursos provinciales. La postura crítica se reafirma, con sus legisladores anticipando un voto en contra de las reformas propuestas.

El Futuro de Ziliotto y La Pampa

Ziliotto se encuentra en su segundo mandato y no podrá volver a postularse. La lucha por el liderazgo del peronismo pampeano se intensifica, con varios candidatos que buscan posicionarse para las elecciones de 2027. A pesar de la presión interna y las tensiones con el Gobierno, el mandatario cree en la necesidad de unidad en el partido para garantizar la continuidad del peronismo en la provincia.

Acercamientos y Distanciamientos

A lo largo de su gestión, Ziliotto ha mantenido un diálogo constante con otros gobernadores. Sin embargo, se distancia de las disputas internas de la política nacional, enfatizando que las preocupaciones de La Pampa son muy distintas a las de otras jurisdicciones.