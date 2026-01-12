El Engaño del Falso Error en Windows: ¿Cómo Funciona?

¡Alerta Viajeros! La Nueva Estafa que Aprovecha el Miedo a Perder Reservas

Durante la temporada alta de vacaciones, una sofisticada campaña de ciberataques está alimentando los temores de los viajeros mediante engaños que pueden comprometer tu información personal. Descubre cómo protegerte de estas amenazas.

12.01.2026 • 07:19hs • Ciberseguridad

Una Estrategia de Ataque Muy Persuasiva

En este periodo donde todos están atentos a sus correos sobre reservas de hotel, los ciberdelincuentes han lanzado una estrategia astuta. Ellos emplean la apariencia de plataformas reconocidas para difundir malware de robo de datos a través de una técnica conocida como ClickFix.

El engaño inicia con un correo que parece provenir de una fuente legítima, alertando sobre un problema de pago o un reembolso. La urgencia del mensaje empuja a los usuarios a hacer clic en un enlace, llevándolos a un sitio web fraudulentamente diseñado.

La Engañosa «Pantalla Azul» de Windows

Este ataque va más allá del robo de datos convencionales; busca manipular el sistema operativo del usuario. Al acceder al sitio falso, se activa una “pantalla azul” que simula un error crítico de Windows.

Para «solucionar» la situación ficticia, se ofrecen instrucciones para que el usuario abra la ventana «Ejecutar» y pegue comandos específicos.

Al seguir estas instrucciones, el usuario inadvertidamente baja sus propias defensas e instala un troyano de control remoto.

“Ya no es necesario que los delincuentes vulneren el sistema; basta con inducir al usuario a que lo haga”, señala Martina López, experta en Ciberseguridad de ESET Latinoamérica.

Las Amenazas de Este Malware

Una vez que el atacante toma control del equipo, puede realizar múltiples acciones maliciosas:

Registro de pulsaciones: Capturan toda la información que se escribe, incluidas contraseñas y datos de cuentas bancarias.

Control remoto: Tienen la capacidad de ver la pantalla del usuario y ejecutar comandos sin su consentimiento.

Minería de criptomonedas: Aprovechan la potencia de tu PC para generar criptomonedas, lo que hace que el equipo funcione lentamente.

Robo de información: Acceden a archivos y credenciales guardadas en el navegador.

Consejos para Protegerte de Este Tipo de Estafa

Durante el primer trimestre de 2025, esta técnica mostró un crecimiento alarmante y se convirtió en una de las amenazas más comunes. Para evitar caer en ella, los expertos recomiendan:

Desconfiar de la urgencia: Si recibes un correo que te pide ejecutar comandos, es un intento de fraude. Nadie legítimo haría eso.

Verificar el remitente: Inspeccionar la dirección de correo electrónico para asegurar que sea la oficial.

No pegar códigos desconocidos: Nunca copies e insertes códigos en «Ejecutar» que provengan de sitios no confiables.

Utilizar software de protección: Mantener siempre actualizado un antivirus que pueda bloquear accesos no autorizados y comportamientos sospechosos.

En esta temporada de vacaciones, la mejor defensa es la atención meticulosa ante mensajes que generan presión para actuar rápidamente en el sistema operativo.

Si sospechas que has seguido algún comando erroneamente, desconecta tu dispositivo de Internet de inmediato, realiza un escaneo integral con un antivirus de confianza y cambia todas tus contraseñas desde otro dispositivo seguro.