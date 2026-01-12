Ciberataque a Endesa Energía: Filtran datos personales y financieros de sus clientes

La reconocida compañía eléctrica Endesa Energía ha alertado a sus usuarios sobre un ciberataque que ha comprometido información personal y financiera. Esta situación involucra a clientes de su sector privado y del servicio regulado, lo que ha suscitado preocupación y medidas de seguridad.

Detalles del Ciberataque

Endesa informó que un grupo de ciberdelincuentes logró acceder indebidamente a una base de datos que incluye nombres, apellidos, información de contacto y números de DNI. La compañía subrayó que también se han visto afectados datos vinculados a contratos de suministro eléctrico y de gas, así como códigos bancarios IBAN en algunos casos, aunque las contraseñas de los usuarios no han sido comprometidas.

Protocolos Activos de Seguridad

Un comunicado emitido por Endesa detalla que se han activado los protocolos de seguridad previstos para tales incidentes. Los esfuerzos incluyen medidas técnicas y organizativas para contener la situación, mitigar sus efectos y prevenir futuros ataques. A pesar de la gravedad de los datos expuestos, la firma comunicó que no se han reportado actividades fraudulentas hasta el momento.

Orientación a los Clientes

Endesa ha recomendado a sus usuarios estar atentos a posibles intentos de suplantación de identidad y fraudes, como correos electrónicos o mensajes sospechosos. Para reportar actividad inusual, la compañía ha dispuesto la línea telefónica 800 760 366.

Apartado de Información Sensible

Los datos comprometidos son preocupantes. Según el portal Escudo Digital, el autor del ataque ha reclamado acceso a más de 1 TB de información relacionada con más de 20 millones de personas. Esto incluye datos personales, financieros y detalles sobre contratos de luz y gas, lo que incrementa la posibilidad de su uso indebido.

Impacto en la Confianza del Consumidor

La magnitud del incidente ha planteado dudas sobre la seguridad de los datos de los consumidores y la confianza en la empresa. A pesar de la advertencia, Endesa asegura que considera poco probable que este incidente represente un riesgo elevado para los derechos y libertades de sus clientes, aunque la situación es objeto de seguimiento constante.

Seguimiento y Observaciones

La situación está siendo monitoreada de cerca, y cualquier evolución o cambio será comunicado a los usuarios. La protección de la información personal y la confianza del cliente siguen siendo prioridades para Endesa en esta etapa crítica.