Secretario de Tecnología abordará imágenes sexuales de IA en X – Noticias en Vivo de la Política del Reino Unido

London Safety Debate: Farage vs Khan on Crime Rates

Los recientes comentarios sobre la seguridad en Londres han desatado un intenso debate entre figuras políticas. El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha convocado nuevamente a la prensa para analizar la supuesta creciente inseguridad en la capital, tras una conferencia la semana pasada donde expresó que "no era seguro caminar por las calles".

En respuesta, el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, señala que las cifras de criminalidad son alentadoras, afirmando que la tasa de homicidios ha alcanzado su nivel más bajo en una década.

Los números hablan por sí mismos

Khan, respaldado por informes de Vikram Dodd, destaca que las estadísticas recientes reflejan una disminución notable en la criminalidad. En un artículo para The Guardian, expone:

“Londres tiene una tasa de homicidios inferior a la de ciudades como Nueva York, Berlín y París. El año pasado, se registraron la menor cantidad de homicidios de víctimas menores de 25 años en este siglo. Nuestra tasa de homicidios para menores de 25 años es ahora tres veces inferior a la de 2019 y las admisiones hospitalarias de jóvenes por apuñalamiento han disminuido un 43% en el mismo período.”

Khan subraya que estos logros han contribuido a que los londinenses se sientan más seguros en sus hogares y en las calles.

La respuesta de la policía

Sir Mark Rowley, comisionado de la Policía Metropolitana, se unió a la conversación, mencionando que las encuestas muestran que más del 80% de los londinenses se sienten seguros. “No se puede juzgar la seguridad de Londres únicamente por lo que dicen algunos; los residentes tienen una percepción diferente a la de quienes no viven aquí, influenciados por la retórica”, dijo Rowley.

A pesar de reconocer que el hurto en tiendas es un problema persistente, enfatiza el aumento de las investigaciones sobre este delito, sugiriendo que las medidas están siendo más efectivas.

Un panorama enrarecido por la retórica política

La controversia se agrava debido a afirmaciones de Farage que pintan a Londres como un "infierno", en contraposición a las cifras optimistas que presentan Khan y Rowley. Este choque de narrativas intensifica el ambiente político, con críticas hacia el liderazgo de la policía y la gestión de seguridad en la ciudad.

En medio de este debate, es evidente que tanto datos como percepciones jugarán un papel crucial en el futuro del diálogo sobre la seguridad en Londres.