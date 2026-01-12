Investigación revela vínculo entre riesgo de contagio de la «supergripe» H3N2 y efectos post-Covid.

Investigadores de la Universidad de Chicago han descubierto que la pandemia ha dejado huellas profundas en nuestra inmunidad, facilitando la propagación de virus como la supergripe H3N2.

Un reciente estudio de la Universidad de Chicago ha arrojado luz sobre cómo el COVID-19 ha alterado nuestras defensas inmunitarias, aumentando la vulnerabilidad a otras infecciones. Ante el resurgimiento de la supergripe H3N2, la investigación se vuelve crucial.

Aumento de Infecciones Posteriores al COVID-19

Las tasas de infección por patógenos han crecido notablemente desde la pandemia. Investigadores han constatado que el SARS-CoV-2 afecta la activación de las células T de memoria, lo que podría explicar la mayor susceptibilidad a diversas infecciones.

Estudio Revelador

El trabajo, publicado en BioRxiv, analizó muestras de sangre de 31 pacientes sin antecedentes de COVID-19. Se observó una disminución en la respuesta de las células T ante otros virus, evidenciando una «inmunosupresión post-COVID».

La Supergripe H3N2 y sus Implicaciones

La gripe A H3N2, cuya nueva mutación ha generado alarma en Argentina con al menos 9 casos confirmados, se suma a la preocupación por su rápida transmisión. Esta gripe presenta características novedosas que agravan la situación sanitaria.

Restauración de la Función Inmunitaria

Los científicos encontraron que el uso de metformina y ubiquinol podría mitigar los efectos negativos de la infección por COVID-19 sobre la función celular, apuntando a soluciones accesibles para mejorar la respuesta inmune en poblaciones vulnerables.

Nuevos Patrones Epidemiológicos

El estudio señala un cambio en la dinámica cotidiana de las infecciones virales, proporcionando un marco para entender la coexistencia de múltiples patógenos. Antes se creía que dichas co-infecciones eran raras.

Consecuencias para la Salud Pública

La Organización Panamericana de la Salud ha emitido alertas sobre la simultaneidad de la influenza estacional y el virus sincicial respiratorio (VSR), lo que puede generar un aumento en la presión sobre los servicios de salud en el hemisferio norte.

Inmunidad a Largo Plazo y Más Allá

Los investigadores advierten que la disfunción mitocondrial podría ser un legado duradero del COVID-19, afectando la salud inmunitaria incluso meses después de la infección. La interacción del virus con el sistema inmunológico requiere mayor atención en el contexto clínico.