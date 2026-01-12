Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 12 de enero

Dólar en Argentina: Cotizaciones del 12 de enero 2023
En el transcurso de este lunes, las cotizaciones del dólar en diferentes entidades financieras presentan importantes variaciones que impactan en el mercado argentino.
Este lunes 12 de enero, el dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.490 pesos para la venta y 1.440 pesos para la compra.
El Gobierno ha implementado bandas de fluctuación que oscilan entre 1.000 y 1.500 pesos para regular el precio de la divisa estadounidense.
Dólar Banco Nación
El Banco Nación continúa siendo uno de los referentes en la cotización del dólar oficial, estableciendo su precio en 1.490 pesos para la venta y 1.440 para la compra.
Dólar Blue
La cotización del dólar blue presenta una diferencia notable respecto al oficial, reflejando la situación del mercado paralelo.
Dólar MEP
El dólar MEP, por su parte, registra una cotización de 1.490,18 pesos para la compra y 1.492,29 pesos para la venta.
Cotizaciones en Diferentes Entidades Financieras
Las variaciones en la cotización del dólar oficial se observan según la entidad bancaria. A continuación, se presentan las tarifas de compra y venta en varias instituciones:
Bancor
Compra: 1.440 pesos
Venta: 1.500 pesos
BBVA
Compra: 1.430 pesos
Venta: 1.490 pesos
ICBC
Compra: 1.435 pesos
Venta: 1.485 pesos
Banco Supervielle
Compra: 1.453 pesos
Venta: 1.493 pesos