Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 12 de enero

En el transcurso de este lunes, las cotizaciones del dólar en diferentes entidades financieras presentan importantes variaciones que impactan en el mercado argentino.

Este lunes 12 de enero, el dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.490 pesos para la venta y 1.440 pesos para la compra.

El Gobierno ha implementado bandas de fluctuación que oscilan entre 1.000 y 1.500 pesos para regular el precio de la divisa estadounidense.

Dólar Banco Nación

El Banco Nación continúa siendo uno de los referentes en la cotización del dólar oficial, estableciendo su precio en 1.490 pesos para la venta y 1.440 para la compra.

Dólar Blue

La cotización del dólar blue presenta una diferencia notable respecto al oficial, reflejando la situación del mercado paralelo.

Dólar MEP

El dólar MEP, por su parte, registra una cotización de 1.490,18 pesos para la compra y 1.492,29 pesos para la venta.

Cotizaciones en Diferentes Entidades Financieras

Las variaciones en la cotización del dólar oficial se observan según la entidad bancaria. A continuación, se presentan las tarifas de compra y venta en varias instituciones:

Bancor

Compra: 1.440 pesos

Venta: 1.500 pesos

BBVA

Compra: 1.430 pesos

Venta: 1.490 pesos

ICBC

Compra: 1.435 pesos

Venta: 1.485 pesos

Banco Supervielle

Compra: 1.453 pesos

Venta: 1.493 pesos