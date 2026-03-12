Detienen a «El Chelo» del Grupo Green por agresión sexual a una influencer de la cumbia

Escándalo en la Cumbia: Arrestan a “El Chelo” tras grave denuncia de abuso

Adrián Marcelo Torres, conocido como «El Chelo», cantante del famoso grupo Green, enfrenta serias acusaciones de violación que han conmocionado a la escena musical argentina.

En la madrugada de este jueves, El Chelo fue detenido en su vivienda en Villa Fiorito, por orden de la fiscal Lorena Pecorelli, quien investiga el caso. La denuncia, realizada por una mujer de 43 años, alega que el cantante la violó a bordo de su automóvil, un Volkswagen Suran.

Detención y registros incautados

La policía de La Matanza realizó un allanamiento en la residencia de Torres, donde se incautó su vehículo. Además, se retiraron tres computadoras y dos teléfonos móviles, que se someterán a análisis forenses.

El cantante permanece detenido mientras se prepara para ser indagado en las próximas horas. Esta no es la primera vez que enfrenta problemas legales; en 2009, fue condenado a cuatro años de prisión por abusar de una niña de seis años.

Alegaciones de la víctima

La denunciante, conocida como Dulce Lilian, es reconocida en redes sociales, especialmente en TikTok. En su declaración, ratificó lo que había manifestado en la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

Antes del incidente, Dulce y «El Chelo» se habrían encontrado para discutir asuntos laborales. Durante ese encuentro, la situación se tornó peligrosa cuando el cantante, frustrado por perderse en el GPS, comenzó a revisar su teléfono, lo que generó una disputa entre ambos.

El suceso de la madrugada

De acuerdo con la denuncia, a las 3 AM, el dúo llegó a La Tablada, cerca de la casa de la mujer. En un intento de mayor comodidad, Torres la invitó a sentarse en el asiento trasero, donde presuntamente se desnudó, seguido de un acto de violencia sexual.

La víctima relató que tras resistirse, Torres la forzó y luego pronunció palabras intimidatorias. Tras el incidente, Dulce regresó a su hogar y decidió buscar protección legal solicitando una restricción perimetral contra el cantante.

Investigaciones y pruebas

Las autoridades han comenzado a recolectar material incriminatorio, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad que documentan el trayecto de ambos. Se cuenta también con la ropa interior de la denunciante, que fue entregada para análisis genético en busca de evidencia que vincule a Torres con el crimen.

El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza ha prohibido a Torres acercarse a la víctima mientras avanza la investigación, que promete seguir desarrollándose en un escenario mediático tenso y lleno de sensibilidad social.