Despedido el asesor de Defensa Santiago Caputo por un polémico tuit

La reciente salida de Nicolás Promanzio del Ministerio de Defensa genera interrogantes en medio de la disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Este joven comunicador, que había sido anunciado como colaborador de Carlos Presti, no llegó a afianzarse en su rol y eligió regresar a su faceta como panelista en el streaming Carajo.

El Breve Paso de Promanzio por Defensa

Nicolás Promanzio, militante de Javier Milei y conocido por su participación en el programa La Misa, había comunicado su intención de sumarse al equipo del ministro Carlos Presti el 20 de diciembre. A pesar de ocupar una oficina en el Edificio Libertador y tener acceso a eventos importantes, su trayectoria dentro del ministerio fue más efímera de lo esperado.

Desconexión con el Nuevo Gabinete

Aunque muchos asociaron su salida con la ya conocida tensión entre los principales asesores del gobierno, Promanzio asegura que tomó esta decisión por motivos personales. En declaraciones a Clarín, explicó: «Preferí seguir colaborando como comunicador desde afuera, donde mi impacto puede ser más significativo.» Este cambio de rumbo coincide con el lanzamiento de su nuevo canal de comunicación digital.

Una Trayectoria en Ascenso

Originario de Las Fuerzas del Cielo, el espacio político de Dan y Agustín Romo, Promanzio se graduó en Relaciones Internacionales. Antes de su salida, había cubierto importantes acontecimientos, como la presentación de los cazas F-16 en Río Cuarto. Sin embargo, fuentes oficiales indican que el joven no logró integrar su visión ambiciosa con las necesidades urgentes del ministerio, como la mejora salarial de los militares.

Conflictos Internos y Expectativas

La llegada de Presti al ministerio, respaldado por Karina Milei, marcó un cambio. A pesar de tener su propio equipo, algunos funcionarios señalaron que Promanzio no encajó en la estructura organizativa del nuevo ministro. Su juventud y la presión mediática relacionada con su figura no ayudaron a fomentar relaciones de confianza dentro del ministerio.

El Futuro de Promanzio

Al regresar a su rol en medios, Promanzio deberá redefinir su lugar en el escenario político. Su experiencia en el ministerio podría enriquecer sus futuras intervenciones en espacios de comunicación, aunque su aspiración a un cargo oficial en la administración actual quedó trunca. Mientras tanto, el conflicto entre Milei y Caputo sigue siendo un tema candente en el ámbito político argentino.