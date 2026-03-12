Dólar: Precio Actualizado para Hoy, Jueves 12 de marzo

El mercado cambiario se mantiene agitado. Conocé las últimas cotizaciones del dólar en sus distintas variantes para hoy, 12 de marzo.

El Valor del Dólar Blue Hoy

El dólar blue se encuentra hoy en un precio de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

El Dólar Oficial en Argentina

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial está cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta este jueves 12 de marzo.

Las Cotizaciones de los Dólares Financieros

Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se establece actualmente en $1.409,50 para la compra y $1.414,70 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En el caso del dólar contado con liquidación, el valor actual es de $1.454,30 para la compra y $1.455,70 para la venta.

Dólar Cripto en el Mercado

Las operaciones con criptomonedas presentan el dólar cripto en $1.460,90 para la compra y $1.461 para la venta en este jueves.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio para los consumos en el exterior mediante tarjeta se encuentra hoy en $1.839,50.

Indicador del Riesgo País

El riesgo país, índice que mide la diferencia de tasas entre bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, se ubicó en 552 puntos básicos este jueves.