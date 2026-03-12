Dólar en Córdoba: Cotización del jueves 12 de marzo

El jueves 12 de marzo se registran importantes movimientos en el mercado cambiario. Descubre los valores del dólar oficial, el dólar blue y el dólar MEP, que reflejan la actualidad económica del país.

Dólar Oficial del Banco Nación: La divisa estadounidense se encuentra a la venta a 1.365 pesos y se compra a 1.415 pesos. El Gobierno ha implementado bandas entre $1.000 y $1.500 para permitir que el dólar flote en función de la oferta y la demanda.

Dólar Blue: ¿Cuál es su Cotización?

En este contexto, el dólar blue presenta cotizaciones que pueden resultar más atractivas para quienes buscan alternativas al tipo de cambio oficial. Su precio puede variar notablemente entre las diferentes plazas de compraventa.

Dólar MEP: Cotizaciones Clave

El dólar MEP, que se obtiene a través de la compra de bonos, marca un precio de compra a $1.412,51 y de venta a $1.413,98. Esta es otra opción considerada por aquellos que buscan resguardarse del impacto de la inflación.

Variaciones en Diferentes Entidades Financieras

Los valores del dólar oficial pueden diferir entre diversas entidades financieras. A continuación, se detallan algunas cotizaciones actuales:

Bancor

Compra: $1.365 | Venta: $1.425

BBVA

Compra: $1.370 | Venta: $1.420

ICBC

Compra: $1.375 | Venta: $1.435

Banco Supervielle

Compra: $1.385 | Venta: $1.425

Estos valores reflejan un panorama cambiante que sigue de cerca la fluctuación del mercado nacional. Mantente informado sobre las últimas novedades económicas para tomar decisiones más acertadas.