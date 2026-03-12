Descubren la sorprendente causa del deterioro de la memoria con la edad

Título: Una Bacteria del Intestino Podría Ser Clave para Comprender el Deterioro Cognitivo

Bajada: Un reciente descubrimiento científico revela cómo una bacteria intestinal se relaciona con la disminución de la memoria y el aprendizaje en ratones, ofreciendo nuevas perspectivas para abordar el deterioro cognitivo en humanos.

Investigadores británicos han identificado una bacteria intestinal que tiende a proliferar con la edad y que afecta el rendimiento cognitivo. Publicado en la revista Nature, este hallazgo se basa en estudios realizados con ratones y sugiere que la conexión entre el intestino y el cerebro podría ser similar en los humanos.

La Bacteria y su Impacto en la Memoria

Según David Vauzour, bioquímico de la Universidad de East Anglia, este estudio podría ofrecer una explicación del por qué la memoria y la capacidad de aprendizaje tienden a disminuir con los años. Más importante aún, abre la puerta a la posibilidad de que terapias dirigidas al intestino puedan revertir este deterioro.

El Envejecimiento y sus Consecuencias

Los efectos de esta bacteria en la memoria son análogos a otros signos del envejecimiento. Christoph Thaiss, coautor del estudio, destaca que así como las personas requieren ayudas visuales y auditivas con el tiempo, el envejecimiento puede impactar la percepción de señales internas, no solo externas.

Experimento Revelador con Ratones

El experimento se llevó a cabo en jaulas que alojaban ratones jóvenes de dos meses y mayores de 18 meses, simulando una convivencia donde una persona de 15 años se relaciona con otra de 50. A fin de mes, los ratones jóvenes mostraron un rendimiento similar al de los mayores en pruebas de laberinto y memoria.

Resultados Alarmantes en la Prueba de Memoria

Los ratones jóvenes, acostumbrados a recordar objetos previamente vistos, comenzaron a investigar tanto objetos familiares como nuevos. Esto indica una notable pérdida de memoria a corto plazo.

Un Cambio Microbiano Significativo

Timothy Cox, neurocientífico y coautor del estudio, observó que la similitud de microbiomas entre los ratones jóvenes y los mayores era sorprendente. Compartir espacio y, potencialmente, consumir heces llevó a que los microbiomas de los jóvenes se asemejaran a los de los mayores, alterando su capacidad cognitiva.

Identificando la Bacteria Perversa

Los investigadores se centraron en una especie específica, Parabacteroides goldsteinii, que, al ser trasplantada a ratones jóvenes, deterioró aún más su memoria. En contraste, un tratamiento con antibióticos para eliminar las bacterias intestinales en ratones mayores mejoró notablemente su rendimiento en memoria.

La Relación Intestino-Cerebro

El análisis de P. goldsteinii reveló que esta bacteria genera altos niveles de ácidos grasos de cadena media. Estas moléculas, al activar macrófagos, desencadenan una respuesta inflamatoria que bloquea la comunicación entre el intestino y el cerebro, contribuyendo al deterioro cognitivo.

Un Futuro Esperanzador

Maayan Levy, coautora del estudio, enfatiza la importancia del microbioma en el envejecimiento cerebral. John Cryan, neurocientífico, sugiere que modificaciones dietéticas podrían ofrecer una solución para contrarrestar el deterioro relacionado con la edad, demostrando una conexión fuerte entre la salud intestinal y la cognición.