Abogada brasileña acusada de racismo se disculpa y reevalúa su defensa

Agostina Páez: La Abogada Argentina que Busca Regresar Desde Brasil tras un Escándalo de Injuria Racial

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por injuria racial, se ha manifestado públicamente con un fuerte arrepentimiento y planea cambiar su estrategia legal para intentar regresar a su país.

Agostina Páez, de 29 años, está en el centro de un escándalo judicial en Río de Janeiro luego de ser acusada de injuria racial. Tras semanas de silencio, ha expresado su arrepentimiento respecto al incidente ocurrido en un bar de Ipanema, donde, al parecer, realizó gestos inapropiados hacia el personal. En un mensaje de audio, aclaró: «He cometido un error del que he aprendido. Me dejé llevar por la ira y estoy asumiendo las consecuencias de mis actos.«

Cambio de Estrategia Legal: Nuevos Vientos para Agostina

La abogada se reunió recientemente con su nueva representante, Carla Junqueira, quien asumió el caso tras la ruptura de su vínculo con Ezequiel Roitman debido a diferencias en la defensa. Junqueira es conocida por su trabajo en el caso de Thelma Fardin, donde logró una condena en Brasil. En este nuevo enfoque, la abogada brasileña comentó: «No discutiremos si lo hizo o no; el hecho es que ella cometió un delito.«

Consecuencias Personales y Profesionales

La situación actual de Páez es difícil. Su nueva abogada reveló que la joven enfrenta un mal estado emocional, describe que está «fragilizada» y bajo un tratamiento terapéutico constante. «Ella está pagando un precio muy alto», expresó Junqueira, añadiendo que ha perdido sus contratos y su trabajo como influencer debido a las numerosas amenazas que ha recibido.

Páez se encuentra actualmente supervisada con una tobillera electrónica, alejada de las zonas turísticas, mientras continúa el proceso judicial. El incidente que la llevó a esta situación se produjo tras un altercado con empleados del bar, donde supuestamente imitó gestos raciales despectivos.

Nuevas Definiciones Legislativas en Brasil

La situación legal de Páez se ha complicado tras la promulgación de la Ley 14.532 en 2023, que equipara la injuria racial al delito de racismo, ahora considerado imprescriptible y con penas que oscilan entre 2 y 5 años de cárcel. Este endurecimiento de la legislación ha incrementado la gravedad de los cargos en su contra.

¿El Regreso a Argentina es Posible?

La nueva abogada de Páez ha solicitado una reunión de urgencia con el juez de la causa, con la finalidad de presentar su nuevo enfoque de defensa. Para asegurar el regreso de Páez a Argentina, se busca un compromiso institucional que garantice que la justicia brasileña se aplicará en su país natal, evitando así la impunidad.

A pesar de los intentos de la defensa de presentar el caso como una reacción desafortunada ante un conflicto previo, la 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Río de Janeiro sostiene firmemente que su comportamiento estaba dirigido hacia el personal del bar, lo que añade complejidad al caso.