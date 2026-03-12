Euro en Argentina: Cotización del 11 de marzo

Euro Blue: Los Valores del 11 de Marzo que Debes Conocer

¿Interesado en la cotización del euro blue? Hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, los precios han tenido movimientos destacados que impactan al mercado. Aquí te traemos todos los detalles.

Euro Blue: Cotización del Día

La divisa informal, conocida como euro blue, finalizó la jornada con un valor de $1.754,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. A menudo, esta cotización es superior a la del euro oficial, ya que este último se adquiere en instituciones bancarias y está sujeto a una regulación estable.

Euro Oficial: Precios Actualizados

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se estableció en $1.560,00 para la compra y $1.660,00 para la venta este miércoles.

Euro Tarjeta: Lo Que Te Cuesta Gastar con Tu tarjeta

Para los viajeros, el euro tarjeta, también conocido como euro turista, cotiza en el mercado a $2.204,37 para la compra y $1.591,85 para la venta.

Valor del euro blue en la jornada del 11 de marzo

Variaciones en los Bancos Argentinos

Este miércoles 11 de marzo, la cotización del euro en los principales bancos argentinos es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.560,00 (compra) y $1.660,00 (venta)

Banco Nación: $1.550,00 (compra) y $1.660,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.582,06 (compra) y $1.672,50 (venta)

Banco Supervielle: $1.587,00 (compra) y $1.683,00 (venta)

Banco Francés: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta)

Dólar Blue: ¿Cuál es su Valor Hoy?

El dólar blue, en el mismo contexto, se posicionó este miércoles con un valor de $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta. Esta divisa, que circula en el mercado informal, a menudo muestra precios más altos que los del dólar oficial debido a su naturaleza de compra fuera de las entidades bancarias.

